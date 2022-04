Búfalo americano es visto nuevamente merodeando por los suburbios del condado Lake

Un residente de Hawthorn Woods recientemente capturó imágenes de un búfalo, simplemente caminando por el suburbio. Lo creas o no, esta no es la primera vez que se ve a uno deambulando por la región.

Vince Clemens notó al animal gigante afuera de su casa el viernes, y su hija, Michelle, capturó un video del búfalo ocupándose de sus propios asuntos.

“Miré afuera y vi al búfalo caminando por la calle”, dijo Vince Clemens a NBC 5. “[Ella] se escapó de una granja hace meses, y no es ajena a la gente de los suburbios del noroeste...”

La identidad del animal extraviado no ha sido confirmada, pero algunos se preguntan si es “Tyson the Bison”. Tyson escapó en septiembre pasado mientras la descargaban en su nuevo hogar en una granja en la zona no incorporada de Wauconda.

Desde entonces, se la ha visto en la zona en numerosas ocasiones.

La Oficina del Alguacil del condado Lake advirtió previamente a los residentes de los suburbios que no se acerquen a Tyson, pero si la ven, la oficina le aconseja que llame a la policía local.