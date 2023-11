Falta poco para el cambio de hora: ¿Cuándo hay que retrasar el reloj?

El horario de verano (conocido en inglés como Daylight Saving Time) está terminando y muchas personas en Estados Unidos podrán dormir una hora extra cuando retrasen sus relojes.

Si bien todavía hay que cumplir con el mandato, muchos piden que se termine con el cambio de hora estacional y que se mantenga un horario fijo todo el año.

CUÁNDO TERMINA EL HORARIO DE VERANO

De acuerdo a las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, un mandato federal, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo, y concluye el primer domingo de noviembre.

Este año, el primer domingo de noviembre es el 5 de noviembre, momento en que las personas podrán disfrutar de una hora extra al retrasar sus relojes.

Los relojes deberán volver a adelantarse el 10 de marzo de 2024, cuando comience otra vez el horario de verano.

Pero no siempre fue así.

Los relojes solían adelantarse el primer domingo de abril y permanecían así hasta el último domingo de octubre, pero se implementó un cambio en parte para permitir que los niños pudieran pedir dulces en Halloween con más luz del día.

En EEUU, el horario de verano dura 34 semanas, desde principios a mediados de marzo hasta principios de noviembre en los estados que lo observan.

¿EL HORARIO DE VERANO FUNCIONA EN TODO ESTADOS UNIDOS?

Los estados del país tienen la potestad para decidir si quieren apegarse al horario regular durante todo el año o si quieren optar por tener un horario de verano -- no hace falta el apoyo del Congreso federal para este cambio.

El horario de verano no se convirtió en estándar en EEUU hasta la aprobación de la Ley de Hora Uniforme de 1966, que impuso la hora estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas. Declaró que los relojes avanzarían una hora a las 2 a.m. del último domingo de abril y retrocederían una hora a las 2 a.m. del último domingo de octubre.

Lo que el Congreso sí hizo en la década de 1960 fue estipular cuándo comienza y cuándo termina el horario de verano en EEUU.

Los estados aún podrían eximirse del horario de verano, siempre que todo el estado lo hiciera.

Actualmente, dos estados mantienen sus horarios regulares durante todo el año: Hawaii y Arizona. Indiana no tenía horario de verano hasta el 2006, cuando cambiaron las leyes estatales.

Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa Americana y Guam tampoco cambian la hora.

CÓMO MODIFICAR LOS RELOJES CUANDO TERMINA EL HORARIO DE VERANO

Técnicamente esto debe hacerse a las 2 a.m. del domingo 5 de noviembre de 2023, el momento oficial cuando termina el horario de verano.

Los teléfonos inteligentes automáticamente actualizan sus horarios, y muchas personas optan por hacer el cambio en los relojes de sus casas a la hora en que se despierten -- y no a las 2 a.m.

Al modificar el horario una hora para atrás, las personas “recuperan” una hora.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL CAMBIO DE HORA?

La finalidad es adecuar las horas de luz natural a la actividad cotidiana y tiene su origen en la primera crisis del petróleo.

En la década de 1970, debido al embargo de petróleo de 1973, el Congreso promulgó un período de prueba del horario de verano durante todo el año, desde enero de 1974 hasta abril de 1975, para conservar energía.

HISTORIA DETRÁS DEL CAMBIO DE HORA EN ESTADOS UNIDOS

La idea del aprovechamiento de la luz natural fue sugerida por primera vez en el siglo XVIII por el científico y diplomático estadounidense Benjamín Franklin. Su propuesta buscaba entonces reducir el consumo de velas.

Franklin escribió en un ensayo de 1784 sobre cómo ahorrar velas y dijo: "Acostarse temprano y levantarse temprano hace que un hombre sea saludable, rico y sabio." Pero eso fue más una sátira que una consideración seria.

También hay otra historia detrás del conocido como tiempo de ahorro de luz o Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés).

Se remonta al año 1905, cuando un inglés llamado William Willet, se dio cuenta que muchos londinenses dormían durante las mañanas soleadas. Él hizo una campaña para conseguir el cambio de horario y estuvo en vigor hasta su muerte en 1915.

EEUU empezó a ajustar su reloj en 1918 y hasta la fecha es un tema muy controversial.