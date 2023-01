Captado en video: roban a mano armada a actor de “Narcos” y su esposa

NUEVA YORK – Un actor colombiano y su esposa, una reconocida empresaria, fueron víctimas de un robo a mano armada en una autopista que conecta a Nueva York con Nueva Jersey. El atraco fue grabado por testigos.

Las víctimas, el actor colombiano Carrell Lasso y su esposa, la reconocida empresaria Mildia Francisco, estaban dentro del vehículo la madrugada del 27 de diciembre luego de salir de un evento en el Alto Manhattan.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

La pareja estaba en la salida 7S hacia la autopista en dirección a Nueva Jersey, cuando dos personas, con pistola y enmascarados, salieron de la parte de atrás de un Mercedes Benz negro que se detuvo frente a ellos. Solo se le veían los ojos.

“Uno se vino por el lado de ella y el otro se vino por mi lado y me apuntó el arma en la cabeza. Nos decían 'open the door, open the door'. Cuando abrí la puerta nos dice: 'where is the money? Where is the money'”, dijo la víctima del robo, Carrell Lasso, a Telemundo 47.

“Con la pistola todo el tiempo en mi cabeza y yo les dije no tengo dinero”, agregó Francisco.

El asalto fue grabado por testigos y las víctimas aún describen el momento con miedo y resaltan el peligro en las calles.

“Si todavía me siento asustada, no quiero ir a Nueva York, no quiero salir en vehículo, siempre estoy mirando para atrás, doy varias vueltas a la redonda antes de llegar a la casa”, dijo Francisco.

“Como que la vida entera me vino por la cabeza y sí pensé en que debemos valorar más la vida, más la unión, la comprensión porque la vida se puede perder en algún momento”.

No se detalló si se llevaron alguna propiedad o dinero del carro. Nadie resultó herido.

Todavía no se han reportado arrestos y el caso sigue bajo investigación.