Qué pasará con los casos penales contra Trump después de las elecciones

Donald Trump tiene más que la presidencia en juego el 5 de noviembre: el resultado de sus diversos problemas legales también depende de las elecciones.

Una victoria en las elecciones que ha calificado como "las más importantes" en la historia del país probablemente resultaría en la desestimación de los casos penales federales en su contra, con la posibilidad de que los casos penales estatales se congelen hasta que deje el cargo y retrasos adicionales en los diversos casos civiles pendientes en su contra.

Sin embargo, una derrota ante la vicepresidenta Kamala Harris podría hacer que Trump se enfrente a una posible sentencia de cárcel a finales de mes por su condena penal en Nueva York y la posibilidad de juicios penales adicionales en 2025.

También podría dejarlo abierto a juicios civiles adicionales en el futuro cercano, mientras que ya está apelando $500 millones en sentencias civiles en su contra.

"Hay muchos más ases en la manga cuando eres presidente", dijo el analista legal de NBC News Chuck Rosenberg.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, predijo que Trump prevalecería en las urnas y dijo que todos los casos deberían ser desestimados.

Cheung dijo en un comunicado que las “cacerías de brujas contra el presidente Trump han implosionado” y “todas deberían ser desestimadas a la luz de la decisión histórica de la Corte Suprema sobre la inmunidad y otra jurisprudencia vital”.

A continuación, se presenta un vistazo a la situación actual de los casos legales contra el candidato presidencial republicano y cómo pueden verse afectados (o no) por una victoria o derrota de Trump.

CASO DE DINERO PARA SILENCIAR A TRUMP

Gane o pierda, el mayor desafío inmediato de Trump después de las elecciones es su posible sentencia por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en Nueva York. Está previsto que sea sentenciado el 26 de noviembre, tres semanas después del día de las elecciones.

El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, pospuso dos veces el procedimiento para darle a Trump y a sus abogados más tiempo para argumentar que el fallo de julio de la Corte Suprema sobre el alcance de la inmunidad presidencial debería dar como resultado la anulación de la condena.

También quieren que se retiren los cargos contra Trump o que se le haga un nuevo juicio que omita pruebas que, según ellos, no deberían haber sido permitidas a la luz del fallo del tribunal superior.

Se supone que Merchan debe decidir sobre esa solicitud antes del 12 de noviembre. Se espera que los abogados de Trump apelen de inmediato si falla en contra de su cliente.

Si la sentencia procede, Merchan podría potencialmente condenar a Trump a prisión, que también sería apelada de inmediato.

Rosenberg le dijo a NBC News en mayo, después de la condena de Trump, que era poco probable que fuera encarcelado, pero posible considerando que el expresidente pasó gran parte del juicio insultando al juez y desafiando su orden de silencio.

Una victoria electoral le daría a Trump material adicional para una apelación para evitar la cárcel; sus abogados han argumentado en otro caso que la Constitución prohíbe que se restrinja al presidente el desempeño de sus deberes oficiales.

CASO DE INTERFERENCIA ELECTORAL FEDERAL

Si Trump pierde, el caso de interferencia electoral del fiscal especial Jack Smith también está en el horizonte.

El caso, que acusa a Trump de conspiración para defraudar a Estados Unidos por intentar anular ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020, estaba inicialmente previsto para ir a juicio a principios de este año, pero se detuvo durante varios meses mientras la Corte Suprema evaluaba los argumentos de Trump de que estaba protegido en su mayoría de las acusaciones de irregularidades debido a la inmunidad presidencial.

Se espera que los fiscales sigan avanzando con el caso incluso si Trump es elegido en noviembre, pero es probable que quienquiera que Trump nombre para dirigir el Departamento de Justicia, despida a Smith y desbarate el caso.

En una entrevista la semana pasada con el presentador de radio Hugh Hewitt, Trump sugirió que podría no esperar a su nuevo fiscal general. "Lo despediría en dos segundos", dijo Trump, refiriéndose a Smith.

Incluso sin Smith, el Departamento de Justicia todavía tendría que actuar para que el juez desestime el caso, una solicitud que los jueces no siempre conceden necesariamente.

CASO DE INTERFERENCIA ELECTORAL EN GEORGIA

El extenso caso que acusa a Trump y a más de una docena de personas más de conspirar ilegalmente para anular los resultados de las elecciones de 2020 está en suspenso hasta diciembre, cuando un tribunal de apelaciones evaluará si se debe permitir que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, y su oficina permanezcan en el caso.

Si es así, eso podría permitir que el caso, estancado durante mucho tiempo, continúe. La derrota de Trump podría allanar el camino para que el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, fije una fecha de juicio para el caso.

Sin embargo, si Trump pierde, es probable que aún apele el caso, que Willis presentó en su contra en 2023, lo que podría generar más demoras.

Si Willis y su oficina son expulsados ​​del caso, eso también causaría demoras adicionales. El proceso de encontrar otro fiscal puede ser largo; tomó casi dos años nombrar uno en otro caso que involucraba a Willis.

Si Trump gana las elecciones, esas demoras podrían ser aún más largas. En una audiencia judicial en diciembre del año pasado, McAfee le preguntó al abogado de Trump, Steve Sadow, cuándo su cliente podría ser juzgado si es elegido.

“La respuesta a eso es que yo creo que en virtud de la cláusula de supremacía y de sus deberes como presidente de Estados Unidos, este juicio no se llevaría a cabo hasta que dejara su mandato”, respondió Sadow.

Barbara McQuade, analista legal de NBC News y exfiscal federal, dijo que cree que es posible que ambos casos penales estatales se suspendan durante el mandato de Trump y “se reanuden al expirar su mandato”.

CASO DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS

En julio, la jueza de distrito Aileen Cannon desestimó el caso penal que acusaba a Trump de mentir y conspirar para engañar a los investigadores federales para retener materiales clasificados sensibles después de que dejara la Casa Blanca, y determinó que el nombramiento de Smith como fiscal especial era ilegal.

Smith está apelando la decisión, argumentando que hay muchos precedentes para su nombramiento y que se debe permitir que el caso continúe.

Al igual que con el caso de las elecciones federales, se espera que la oficina de Smith continúe con sus actividades habituales en la apelación incluso si Trump es elegido, aunque es probable que la oficina del fiscal especial se cierre rápidamente y se desestime la apelación.

CASO DE E. JEAN CARROLL

Entre los casos que probablemente no se verán afectados por una victoria o una derrota de Trump se encuentran las apelaciones pendientes de sentencias civiles en su contra por un total de más de $500 millones.

El expresidente está apelando la indemnización más grande (más de $478 millones y que aumenta a un ritmo de más de $111,000 por día) en un caso de fraude civil en un tribunal estatal de Nueva York.

Durante los argumentos ante la División de Apelaciones del estado, tres miembros del panel de cinco jueces indicaron que pensaban que la indemnización era demasiado elevada.

Un abogado de la oficina del fiscal general del estado argumentó que la indemnización es apropiada porque la cantidad de fraude del que se encontró que Trump y su empresa eran responsables era considerable y se prolongó durante un período prolongado.

No está claro cuándo se pronunciará el panel.

Trump también está apelando un par de indemnizaciones del jurado por un total de unos $88 millones que tiene que pagar a la escritora E. Jean Carroll.

Carroll presentó dos demandas contra Trump, una por presunta agresión sexual en la década de 1990 y difamación, y otra por difamarla mientras era presidente.

Se espera que el tribunal de apelaciones dicte sentencia en el caso de agresión sexual primero, y esa sentencia podría llegar en cualquier momento.

DEMANDAS POR EL 6 DE ENERO

Trump enfrenta ocho demandas civiles pendientes relacionadas con su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, incluso por parte de agentes de policía heridos. Al igual que en los casos penales, Trump ha argumentado que sus acciones estaban protegidas por la inmunidad presidencial.

Un tribunal federal de apelaciones permitió que los casos siguieran adelante el año pasado después de que los demandantes sostuvieran que las acciones de Trump no eran actos presidenciales oficiales porque estaba actuando como candidato al cargo.

Trump, señalaron, tendría la oportunidad de rechazar esa postura a medida que avance el caso.

No se ha fijado una fecha de juicio en los casos, y con la probabilidad de apelaciones, las cuestiones de inmunidad podrían tardar meses o más en determinarse.

El proceso podría volverse aún más largo si Trump gana, porque podría intentar involucrar al Departamento de Justicia en su defensa. También podría intentar retrasar los juicios en esos casos argumentando que deberían realizarse después de su juicio penal en Georgia, ya que cubren un terreno similar y podrían afectar su derecho a no autoincriminarse.

“Los casos civiles a menudo se suspenden por esa razón”, dijo McQuade.

DEMANDA DE LOS "CINCO EXONERADOS"

Trump enfrenta otra demanda por difamación presentada en su contra este mes por miembros de los llamados Cinco de Central Park, que ahora se llaman a sí mismos los Cinco Exonerados.

Durante el debate presidencial del mes pasado, Trump dijo incorrectamente que los hombres, que son negros y latinos, se declararon culpables en un caso penal en el que habían sido acusados ​​de agredir y violar a una mujer blanca que corría en el Central Park de Nueva York en 1989.

También dijo que “mataron a una persona en última instancia”, aunque la mujer todavía está viva.

Los cinco, que eran adolescentes cuando fueron condenados, dijeron que la policía los obligó a confesar y se declararon inocentes de los cargos. Fueron condenados en el juicio y cumplieron largas condenas de prisión, aunque mantuvieron su inocencia.

Fueron exonerados en 2002 después de una revisión por parte de los fiscales que incluía pruebas de ADN que determinaron que el corredor había sido atacado por un violador en serie que confesó el crimen después de que el plazo de prescripción había expirado.

No se espera que esa demanda se vea afectada por la elección de Trump, dado un fallo de la Corte Suprema durante los años de Clinton de que los presidentes no son inmunes a las demandas civiles que no están relacionadas con su tiempo en el cargo.

McQuade dijo que cree que el caso "podría seguir adelante, al igual que el caso de Paula Jones contra Bill Clinton".

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.