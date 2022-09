Un robot hará chips de tortilla en un restaurante Chipotle en California

Si alguna vez quisiste probar comida hecha por un robot, ahora es tu oportunidad.

Un restaurante de la cadena Chipotle en Fountain Valley, justo al sur de Anaheim, será el primer restaurante en probar el asistente de cocina autónomo de la cadena, cariñosamente llamado "Chippy".

El robot cocinará y condimentará los totopos de los restaurantes a partir del próximo mes.

Chipotle anunció a principios de este año que implementaría la tecnología robótica para permitir que los empleados de los restaurantes “se concentren en otras tareas”.

La cadena de restaurantes anunció el martes que una ubicación en Fountain Valley sería la primera equipada con el robot.

Chipotle finalmente decidirá sobre un lanzamiento nacional después de escuchar al personal y a los invitados sobre la tecnología.

“Chippy” fue creado por Miso Robotics, una empresa de automatización con sede en Pasadena.

El asistente de cocina robótico se probó por primera vez en el centro de innovación de Chipotle en Irvine.

“Para asegurarnos de que no perdiéramos la humanidad detrás de nuestra experiencia culinaria, capacitamos a Chippy ampliamente para estar seguros de que el resultado refleje nuestro producto actual, brindando algunas variaciones sutiles en el sabor que esperan nuestros invitados”, dijo en marzo Nevielle Panthaky, vicepresidenta culinaria de Chipotle.

Chipotle opera dos locales en Fountain Valley: 17150 Brookhurst Street y 18951 Brookhurst Street. No está claro qué ubicación del restaurante probará el robot.

