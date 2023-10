Más de 20 puñaladas: revelan detalles de mortal ataque de odio de niño musulmán

Hay tristeza e indignación tras el asesinato de un niño y el apuñalamiento de su madre en un acto de odio que ocurrió durante el fin de semana en el suburbio de Plainfield, ubicado al suroeste de Chicago.

Conforme a la Oficina del Alguacil del condado Will, el presunto motivo detrás del ataque fue que el menor y su madre son musulmanes.

Y este lunes el sospechoso, Joseph Czuba de 71 años, comparecerá a la corte mientras se llevará a cabo los servicios funerarios en memoria a Wadea Al-Fayoume, de 6 años.

Czuba enfrenta cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, dos cargos por crímenes de odio y agresión agravada con arma mortal.

Cabe mencionar que, según reportó Tom Winter de NBC News Investigations, la Fiscalía de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois junto con el FBI en Chicago han abierto una investigación de delitos de odio federal tras la muerte de Al-Fayoume y el apuñalamiento de su madre para determinar si el sospechoso violó alguna ley federal.

Autoridades indican que Czuba llegó y tocó la puerta de sus inquilinos el sábado por la tarde, y luego comenzó a apuñalar a una mujer y después al menor de edad.

La mujer se encuentra en estado crítico y el menor falleció. Conforme al reporte de autopsia, el niño fue apuñalado 26 veces.

"Me hace sentir muy mal porque pues es un niño. Tienen que vivir la vida, ¿sí me entiende? Tienen que crecer. Está mal que una persona le quite la vida a un niño", expresó Felipe Domínguez, vecino del área. "Podía haberse metido con otra gente grande, pero con un niño no, un niño tiene que vivir", agregó.

"Te pregunto: ¿Qué nivel de odio, odio ciego, puede causar un acto tan atroz? Y para nosotros reflexionar sobre las condiciones que pueden propiciar un acto como este", cuestionó Ahmed Rehab, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Islámicas.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo en parte que: "Esto no fue solo un asesinato, fue un crimen de odio".

Por su parte, el presidente Joe Biden dijo: "La familia musulmana palestina del niño vino a Estados Unidos buscando lo que todos buscamos: un refugio para vivir, aprender y orar en paz".