Comunidad inmigrante teme las posibles deportaciones masivas anunciadas por Trump

La comunidad inmigrante teme la posibilidad de una deportación masiva tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales.

El martes, Trump obtuvo la mayoría de los votos electorales para ganar las elecciones presidenciales y convertirse en el mandatario número 47 del país. Pero al darse conocer los resultados, algunos migrantes recordaron mensajes durante su campaña, donde prometió la deportación de millones de personas.

“Trabajé mucho y no creo nos merezcamos que nos echen para fuera a quienes no tenemos papeles”, dijo una mujer indocumentada que no quiso dar su nombre por temor.

El miércoles, varias organizaciones como TODEC, que defienden el derecho de los inmigrantes, mencionaron haber recibido varias llamadas de personas preocupadas por las intenciones de deportaciones mencionadas anunciadas por el virtual presidente electo.

“Hay que estar preparados para lo que se venga, pero también saber cómo ampararnos con las leyes que existen en California que sigue protegiendo a la comunidad inmigrante, sobre todo a los más vulnerables que no tienen ningún tipo de apoyo migratorio”, dijo Luz Gallegos, directora ejecutiva de TODEC.

La misma preocupación también se manifestó entre varios beneficiarios de programas como Acción Afirmativa o DACA.

“En lo personal, yo tengo DACA, y yo sé que las veces que él estuvo como presidente hace cuatro años, él quería quitar lo que es el DACA", dijo una beneficiara. Para mí, es mi forma de trabajar, como recibir beneficios médicos, y si quita DACA, puede quitar servicios que tengo yo”, dijo otra beneficiara de DACA que quiso permanecer anónima.

Una abogada de inmigración comentó sobre las deportaciones masivas de las que habla el presidente electo.

“Esto de deportación masiva es algo de lo que él ya ha hablado anteriormente y no es algo muy viable. Creo que lo que sí podría pasar es que personas con orden de deportación o con un historial penal, sí [podría] ser posible que la Administración del Departamento de Seguridad ponga más atención en tratar de buscar a estas personas”, dijo Rosa Elena Sahagún, abogada de inmigración.

La norma del Presidente Biden daba estatus legal a indocumentados casados con ciudadanos.

Donald Trump, quien tomará posesión el 20 de enero del 2025, tendrá una agenda de trabajo bastante amplia, y aún no se sabe cuáles serán los temas a los que dará mayor prioridad.

“Es importante saber que él no puede simplemente quitar algunos beneficios rápidamente, sabemos que ya perdió una lucha legal con DACA. Creo que podría dejar eso por la paz, pero sí veo que va a haber un enfoque en la remoción de personas con órdenes de deportación o historial penal”, dijo Sahagún.

Varias organizaciones y organizadores pro inmigrantes dicen estar listas para llevar a cabo acciones en caso de que se requieran.