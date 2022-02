¿Tienes dudas sobre tu reembolso? Conoce cuándo y cómo puedes contactar al IRS

Si bien algunos contribuyentes que presentaron sus impuestos durante los primeros días de la temporada ya recibieron sus reembolsos de impuestos federales, algunos otros siguen esperando ansiosos, en especial aquellos que reclamaron el Crédito por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario por Hijos.

El IRS advirtió que, en promedio, las familias que esperan el crédito por hijos verán sus pagos hasta el 1 de marzo.

Pese a que el IRS aún enfrenta escasez de personal y sigue procesando millones de planillas de 2020, la agencia tributaria afirma que los contribuyentes recibirán sus reembolsos dentro de los 21 días posteriores a la presentación de tu declaración electrónica de impuestos, siempre que no hay errores o cifras inexactas que requieran una revisión adicional. En ese caso, el formulario será sometido a mayor escrutinio y el reembolso podría demorar incluso meses.

Aproximadamente 24 horas después de que hayas enviado tu declaración de impuestos a la agencia, puedes comenzar a rastrear el estado de tu pago mediante la herramienta ¿Dónde está mi reembolso?

En general, el IRS emite más de 9 de cada 10 reembolsos en el plazo de menos de 21 días. Sin embargo, es posible que algunas de las declaraciones de impuestos pudieran requerir revisión con lupa y un mayor tiempo de procesamiento.

Entonces, ¿cuándo es adecuado llamar al IRS para preguntar acerca del estatus de tu pago?

Si han transcurrido más de 21 días desde que recibiste la notificación de aceptación del sistema e-file.

Han transcurrido más de seis semanas desde que enviaste tu declaración impresa por correo.

Si la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? te indica que te comuniques con el IRS.

PRIMERO VERIFICA EL ESTADO DE TU REEMBOLSO ANTES DE LLAMAR AL IRS

Puedes comenzar a verificar el estado de su reembolso al cabo de 24 horas de que el IRS haya recibido tu declaración electrónica o al cabo de cuatro semanas de haber enviado una declaración impresa por correo.

Tenga a mano tu declaración de impuestos de 2021 para que puedas proporcionar al sistema tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil para efectos de la declaración y la cantidad exacta del reembolso que se muestra en tu declaración.

La herramienta ¿Dónde está mi reembolso? incluye un rastreador que muestra el progreso en 3 fases: (1) Declaración recibida, (2) Reembolso aprobado y (3) Reembolso enviado.

El sistema también proporciona una fecha personalizada real para el reembolso, tan pronto como el IRS tramite tu declaración de impuestos y apruebe tu reembolso.

El IRS advierte que sus agentes no tienen ninguna información adicional a la que se muestra en ¿Dónde está mi reembolso? y pide que no llames a la agencia, salvo que la herramienta te indique que llames. El estado de tu reembolso se actualiza solo una vez al día, normalmente por la noche.

CUÁNDO COMUNICARTE CON LA AGENCIA TRIBUTARIA

1. RECIBES UNA CANTIDAD MAYOR A LA QUE ESPERABAS

Si recibes un reembolso por una cantidad mayor de la que señala tu formulario, no cobres el cheque. Para un depósito directo que fue mayor de lo que se esperabas, llama de inmediato al IRS al 800-829-1040 y a tu banco o institución financiera.

Si recibe un aviso del IRS en donde se te indica que hubo un ajuste a la cantidad del reembolso, debes proceder como se te instruye en el aviso. Para obtener información sobre cómo devolver un reembolso erróneo, visita la guía Tema 161 del IRS.

2. RECIBES UN REEMBOLSO MENOR

Si recibe un reembolso por una cantidad menor de la que señala tu formulario, puedes cobrar el cheque. Recibirás un aviso en donde se te explica la diferencia en las cantidades. Sigue las instrucciones proporcionadas en el aviso. Si se determina que debiste haber recibido una cantidad mayor, el IRS te enviará un cheque por la diferencia.

3. REEMBOLSO PERDIDO

Si Tu cheque de reembolso se pierde, te lo roban o se dañó, el IRS iniciará un rastreo del reembolso para determinar el estado del pago. Visita Perdí mi cheque de reembolso. ¿Cómo consigo uno de reemplazo? para más detalles.

CÓMO AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE COMUNICARTE CON UN AGENTE

El IRS a menudo urge a los contribuyentes a revisar ¿Dónde está mi reembolos? en lugar de llamar, debido a los largos tiempos de espera, pero si has agotado todas las opciones y aún no has encontrado una solución, aquí te explicamos cómo comunicarte con el IRS y programar una cita en uno de sus centros de ayuda.

Antes de llamar al IRS, ten en cuenta que el volumen de llamadas es extremadamente alto y es posible que debas esperar para hablar con un representante.

El tiempo de espera es en promedio de unos 30 minutos, pero ese periodo se puede prolongar, en especial los lunes y martes.

Puedes llamar al número de servicio al cliente al 1-800-829-1040. La línea telefónica funciona de 7 a.m. a 7 p.m. hora local, anunció el IRS en un comunicado.

Pero si quieres comunicarte directamente a la línea en español debes llamar al 1-800-829-3676.

Estos números también pueden ayudarte:

Cheque perdido: 800-829-1954

Estado del reembolso: 800-829-4477

Formularios: 800-829-3676

Preguntas sobre reembolsos y compensaciones a las obligaciones del IRS: 800-829-1954

Servicio de defensa del contribuyente: 877-777-4778

Todos los servicios cuentan con operadores que hablan español.

Una vez que te comuniques con la agencia tributaria, asegúrate de tener la siguiente información a mano para verificar tu identidad.

Número de Seguro Social o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)

Fecha de nacimiento

Estado civil para efectos de la declaración: soltero, cabeza de familia, casado que presenta una declaración conjunta o casado que presenta una declaración por separado

CÓMO PROGRAMAR UNA CITA CON UN REPRESENTANTE DEL IRS

El IRS tiene centros de ayuda en todo el país y puedes programar una cita para hablar con un representante.

Aquí te explicamos cómo programar una reunión. Se proporciona asistencia en más de 150 idiomas.

1. Visita https://apps.irs.gov/app/officeLocator/index.jsp para localizar la oficina del IRS en tu área. Solo debes ingresar tu código postal y pulsar el botón de ‘Buscar’.

2. Selecciona la ubicación más cercana y después pulsa la opción ‘Hacer una cita’.

3. Llama al número de teléfono de la oficina local que deseas visitar.

4. Cuando vayas a la sucursal, asegúrate de llevar contigo una identificación con foto emitida por el gobierno, tu ITIN o número de Seguro Social y cualquier otra documentación necesaria para tu caso, como el Seguro Social de tus hijos, historial de pagos, declaraciones de impuestos, etcétera.

Visita https://www.irs.gov/help/contact-your-local-irs-office para más detalles.

Ten en cuenta que es posible que debas seguir las pautas del IRS para COVID-19; por ejemplo, el uso de mascarillas, distanciamiento físico y reprogramar una cita si te sientes enfermo.