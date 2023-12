Brutal golpiza: menor hispano convulsionó tras violento ataque en su escuela

MASSACHUSSETTS - Un violento ataque le fue propinado a dos estudiantes de la secundaria de Lawrence, Massachusetts a las afueras del recinto escolar, uno de ellos quedó convulsionando tras la golpiza.

El incidente se produjo cerca del medio día, en las canchas de basket a las afueras de Lawrence High School.

La policía de Lawrence confirmó el arresto de tres jóvenes tras el incidente, quienes no ofrecieron declaraciones públicas por ser menores de edad y están tras la pista de más agresores.

La madre de uno de los jóvenes agredidos que cursa décimo grado está indignada con lo ocurrido, ella relata lo sucedido.

“Yo recibí una llamada de la escuela donde me dijeron que el niño se había caído entonces yo salí para allá cuando yo llegué mi hijo estaba en la cancha en las afueras de la escuela tirado inconsciente siendo atendido por los paramédicos, el policía escolar me dijo que el niño fue golpeado por otro estudiante, mi niño cuando despertó me dijo mami creo que fueron como 20 o 30 no sé cuánta gente me dieron”, dijo Aurelquis Rosario, madre del estudiante golpeado.

“Mira como le dicen dale silencio, mátalo, es mátalo que le está diciendo”, dijo ella refiriéndose a un video que fue grabado del incidente.

El equipo de Telemundo Nueva Inglaterra obtuvo varios videos del suceso en el que se ve la violenta golpiza a manos de más de 10 jóvenes, no a uno sino a dos estudiantes.

La madre hace un llamado a otros padres a que denuncien situaciones similares hasta que se haga justicia.

“Mi hijo quizá está vivo por un fin pero me iba a estar el piso convulsionando y el otro niño está siendo atacado o brutalmente yo fui a la estación de policía y me dijeron que ellos ya sabían más o menos tenían unos chicos identificados pero no me dieron más información que hablen que hablen que la policía está ahí para ayudarlo y que no pueden vivir con ese miedo como lo tienen mi hijo que tiene miedo regresar a la escuela y ve y ser otra vez brutalmente atacado”, agregó Rosario.

El joven de 15 años se recupera de los golpes y convulsiones y la policía me confirmó que continuarán investigando lo ocurrido.