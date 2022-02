“¿Cómo no la vieron?”: madre de Florida halla a su hija sola y encerrada en la guardería

Stephanie Martínez, la madre que halló a su hija de 2 años encerrada y sola en una guardería de Plantation, en el sur de Florida, planea demandar debido a que, asegura, la vida de su niña se puso en peligro.

Martínez dijo que se sintió desesperada cuando al llegar a recoger a su hija en la guardería, la encontró sola y abandonada en el lugar.

La buena noticia es que la pequeña salió ilesa de esta situación y no tuvo que ser transportada a un hospital. Sin embargo, su madre está furiosa y demanda respuestas.

El abogado de la familia dijo que presentarán esta demanda buscando justicia, mientras la policía sigue investigando cómo ocurrió el incidente.

Según las autoridades, todo sucedió el miércoles en el centro de aprendizaje Kindercare ubicado en el West Sunrise Boulevard de la ciudad de Plantation cerca de las 6:28 p.m.

Stephanie Martínez relata que tuvo que pegarle varias veces a la ventana para que la pequeña Anastania, de dos años, se acercara a la puerta.

“Me desesperé, es el peor sentimiento. No podía hacer nada para consolarla. Ella estaba estresada y llorando”, dice Martínez.

Minutos después los bomberos respondieron y forzaron la entrada al edificio. Según el reporte policial, la subdirectora de la institución y una profesora fueron las últimas dos empleadas en salir del lugar. Las dos supuestamente revisaron todo el centro educativo y la tableta de asistencia antes de irse a las 6:20 p.m.

“¿Cómo no la vieron? ¿Cómo pudieron caminar por ahí y no verla? Esa es mi pregunta. ¿Cómo sucedió esto?”, dice Martínez. “Alguien tiene que responder por lo que pasó, nunca debió de ocurrir, y no se lo deseo a nadie”.

Kindercare reconoció el incidente en un comunicado y agregó diciendo en parte: “colocamos a los miembros del personal involucrados en licencia administrativa mientras investigamos más a fondo la situación. Además, tomaremos medidas inmediatas para garantizar que este tipo de cosas no vuelvan a suceder”.

La mamá de la menor nos dice que su hija ya no asiste a esta guardería y que la familia ha contratado a un abogado para investigar a fondo lo que verdaderamente sucedió la tarde del miércoles con su hija.