LAS VEGAS - Delta Air Lines ofrecerá servicio Wi-Fi gratuito en la mayoría de sus vuelos estadounidenses a partir de febrero, según anunció el jueves su consejero delegado, Ed Bastian, en la feria tecnológica CES.

Bastian dijo que para finales de año, la aerolínea equipará más de 700 aviones con servicio de banda ancha por satélite de alta velocidad de T-Mobile. Tiene previsto ampliar la conexión Wi-Fi gratuita a los vuelos internacionales y de Delta Connection para finales de 2024. El servicio utilizará equipos de Viasat, un proveedor estadounidense de banda ancha por satélite.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Siempre me ha llamado la atención que, cuando volamos, lo hacemos para conectarnos", dijo Bastian a The Associated Press en una entrevista. "Pero cuando estamos en el cielo, nos desconectamos".

Muchas aerolíneas están mejorando el acceso a Internet en sus aviones para que los pasajeros puedan permanecer conectados o transmitir entretenimiento en sus dispositivos electrónicos, pero normalmente tienen que pagar por ello. JetBlue Airways, con sede en Nueva York, ya ofrece servicio Wi-Fi gratuito a los pasajeros, pero el anuncio de Delta la sitúa por delante de sus mayores rivales: American, United y Southwest.

"La gente quiere estar conectada, y el hecho de que las aerolíneas no puedan conectarse en el cielo es algo que sentí que teníamos que resolver", dijo Bastian, señalando que la puesta en marcha del proyecto de $1,000 millones se aceleró por los paros provocados por la pandemia en 2020, cuando la mayoría de los aviones de la aerolínea se quedaron en tierra.

Los clientes necesitarán una cuenta en el programa de viajero frecuente SkyMiles de Delta, cuya inscripción es gratuita, para utilizar el servicio Wi-Fi. No hay límite en el número de dispositivos que los pasajeros pueden conectar a la conexión Wi-Fi a bordo. Más de 500 aviones dispondrán de este servicio gratuito a partir del 1 de febrero.

El anuncio de Delta en el CES se produce después de que Southwest Airlines cancelará 15,000 vuelos en Navidad y dejara tirados a los viajeros en Estados Unidos.

Las interrupciones comenzaron con una tormenta invernal y se multiplicaron cuando falló la antigua tecnología de programación de tripulaciones de Southwest.

Bastian declinó hacer comentarios sobre los problemas de su rival, pero dijo que Delta lleva "muchos años" invirtiendo en su tecnología de programación de horarios.

"Y seguimos mejorando la capacidad de las tripulaciones para conectarse eficientemente con el avión", dijo.