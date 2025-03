 ¿No tienes un REAL ID? Estos documentos te sirven como alternativa si piensas viajar dentro de EEUU

Las personas que deseen viajar en avión a un destino nacional en Estados Unidos necesitarán a partir del 7 de mayo un Real ID si usualmente usan su licencia de conducción para viajar.

Esto significa que a partir de esa fecha las agencias federales, incluidos el DHS y la TSA, solo pueden aceptar licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado como identificación para acceder a las instalaciones federales, incluidos los puntos de control de seguridad de los aeropuertos de la TSA, si la licencia o tarjeta fue emitida por un estado que cumpla con los estándares de seguridad de REAL ID (lo que significa que la licencia o tarjeta debe incluir la marca de estrella que cumple con REAL ID).

Las licencias de conducir mejoradas (EDL) emitidas por Washington, Michigan, Minnesota, Nueva York y Vermont se consideran alternativas aceptables a las tarjetas que cumplen con REAL ID y también se aceptarán para fines oficiales de REAL ID. La mayoría de las EDL no contienen la marca de estrella y esto es aceptable.

Para saber si su licencia cumple las caracteristicas de un Real ID tenga en cuenta que el documento tendrá un tipo de estrella en la parte superior de la tarjeta. Si la tarjeta no tiene esa marca, no cumple con los requisitos de REAL ID y no se aceptará como prueba de identidad para abordar un avión comercial.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Sin embargo, muchos se preguntarán que otros tipos de identificación pueden usar si no tienen un REAL ID. Te explicamos a continuación.

¿Qué documentos puedo usar para viajar en avión dentro de EEUU si no tengo REAL ID?

La Administración de Seguridad del Transporte, (TSA, por sus siglas en inglés), acepta varias formas de documentos de identidad para aquellos que no tengan un REAL ID y quieran viajar dentro del país a partir del 7 de mayo.

Una licencia de conducir mejorada emitida por el estado o la que llaman enhanced.

El pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Identificación del Departamento de Defensa de EEUU, incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce de frontera.

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida por el Gobierno federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC).

Tarjeta HSPD-12 PIV.

Pasaporte emitido por un Gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (I-766)

Credencial de marino mercante de EE. UU.

Tarjeta de identificación sanitaria de veterano (VHIC)

Para los niños: La TSA no exige que los menores de 18 años presenten una identificación cuando viajan dentro de Estados Unidos. Comuníquese con la aerolínea si tiene preguntas sobre los requisitos de identificación específicos para viajeros menores de 18 años.

Para más información puedes visitar este sitio web.