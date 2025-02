El Departamento de Justicia ordena retirar los cargos de soborno contra el alcalde de Nueva York

NUEVA YORK -- El Departamento de Justicia ordenó que se desestime el caso de corrupción contra el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo un funcionario del departamento a NBC News.

El fiscal general interino Emil Bove ordenó al fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York que desestime todos los cargos contra el alcalde, según un funcionario del Departamento de Justicia.

La desestimación es sin perjuicio. El funcionario del Departamento de Justicia agregó que los cargos se revisarán cuando se confirme al fiscal federal designado por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, la orden no significa necesariamente que se haya desestimado el caso. Una desestimación tendría que venir en forma de una moción, que sería revisada por un juez, según NBC News. Es posible que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York se nieguen a cumplir la orden.

La noticia de la orden del Departamento de Justicia llegó casi dos semanas después de que nuestra cadena hermana NBC New York informara que uno de los abogados de Adams se había comunicado con el Departamento de Justicia para solicitar que se desestimara el caso contra el alcalde. Adams se reunió con el entonces presidente electo en su estado de Florida justo antes de la inauguración.

El New York Times fue el primero en informar sobre la petición del abogado de Adams, Alex Spiro, y señaló que no es inusual ni particularmente sorprendente que un acusado de alto perfil como Adams, con un abogado igualmente de alto perfil, se ponga en contacto con el Departamento de Justicia de una nueva administración para solicitar una nueva revisión de su caso.

Un portavoz de la Fiscalía de los Estados Unidos se negó a hacer comentarios sobre la petición del abogado de Adams.

Spiro es uno de los abogados que representan a Elon Musk, quien ha mantenido una estrecha relación con el presidente Donald Trump desde su campaña electoral durante el verano.

Adams visitó al presidente Trump en Florida el 17 de enero y recibió una invitación de último momento para la toma de posesión en Washington D.C. el 20 de enero, coincidiendo con el Día de Martin Luther King Jr. El alcalde ha restado importancia a las preguntas de que su caso penal -o la posibilidad de un indulto presidencial si es condenado- surgió durante la reunión cerca de la propiedad de Trump, diciendo que el caso es algo que su equipo legal está manejando.

Adams tenía previsto ir a juicio en abril por cargos de haber aceptado beneficios de viajes de lujo y contribuciones ilegales a la campaña de ciudadanos extranjeros a cambio de favores políticos, incluida la ayuda a los funcionarios turcos para resolver las aprobaciones de la ciudad para un edificio diplomático en Manhattan.

El alcalde ha estado de baja temporal por enfermedad desde el lunes para lo que su oficina ha llamado pruebas médicas de rutina, diciendo que Adams no se "sentía muy bien". Había habido rumores desde el martes de que estaba a punto de declararse culpable o incluso renunciar, pero Spiro dijo el miércoles "lo siento, no va a renunciar", y agregó que el alcalde no tiene nada de qué declararse culpable.

"Es inocente, como he dicho desde el principio", dijo Spiro fuera del tribunal después de una breve audiencia a puerta cerrada.

Adams no asistió a la audiencia.

Ryan Reilly de NBC News contribuyó a este informe.