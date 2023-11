Con Trump Jr en estrado: inician argumentos de la defensa en caso de presunto fraude de empresa familiar

NUEVA YORK -- Frustrados en su improbable intento de lograr un veredicto temprano, los abogados de Donald Trump comenzarán a llamar a sus propios testigos este lunes en el juicio por fraude civil en Nueva York que amenaza el imperio inmobiliario del expresidente.

El primer testigo será Donald Trump Jr., quien regresará al estrado de los testigos dos semanas después de que los abogados estatales lo interrogaran durante una parte importante del juicio que también contó con el testimonio de su padre y sus hermanos Eric e Ivanka Trump.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

El hijo mayor de Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, testificó originalmente el 1 y 2 de noviembre. Dijo que nunca trabajó en los estados financieros anuales que son el centro de la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Dijo que confió en el antiguo jefe de finanzas de la compañía y en cuentas externas para verificar su exactitud.

“Tenía la obligación de escuchar a las personas que conocían íntimamente esas cosas”, testificó Trump Jr. “Si me plantean algo, yo no estaba trabajando en el documento, pero si me dicen que es exacto, con base en su evaluación contable de todos los materiales… Estas personas tenían un conocimiento íntimo increíble y yo confiaba en ello”.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A TRUMP?

James alega que Donald Trump, su empresa y ejecutivos, incluidos Eric y Donald Jr., exageraron su riqueza en miles de millones de dólares en los estados financieros presentados a bancos, aseguradoras y otros. Los documentos se utilizaron para garantizar préstamos y cerrar acuerdos. Ella busca más de $300 millones en lo que dice fueron ganancias mal habidas y una prohibición a los acusados de hacer negocios en Nueva York.

Antes del juicio, el juez Arthur Engoron dictaminó que los acusados cometieron fraude al inflar su patrimonio neto y el valor de sus activos en sus estados financieros. Impuso un castigo que podría despojar a Trump de propiedades destacadas como la Torre Trump, aunque una corte de apelaciones le permite mantener el control por ahora.

Los Trump han negado haber actuado mal. Sus abogados sostienen que el estado no cumplió con “ningún estándar legal” para probar las acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. El estado desestimó su caso el miércoles pasado después de seis semanas de testimonios de más de dos docenas de testigos. Entre ellos: miembros de la empresa, contadores, funcionarios bancarios y Michael Cohen, el antiguo abogfado de Trump que ahora está en su contra.

EL PLAN DE LOS ABOGADOS DE TRUMP

El juicio continúa después de que Engoron rechazara la solicitud de la defensa la semana pasada de finalizarlo anticipadamente mediante lo que se conoce como un veredicto dirigido. Engoron no se pronunció sobre la solicitud, pero indicó que el juicio seguiría adelante según lo previsto.

El abogado de Trump, Christopher Kise, que buscaba un veredicto que absolviera a Trump y a otros acusados, argumentó el jueves pasado que el caso del estado involucraba sólo “transacciones de préstamos exitosas y rentables” y que “no hay víctima. No hay demandante. No hay daño”.

El lunes, Trump Jr. será interrogado primero por los abogados defensores que lo representan a él, a su padre y a otros acusados. También se espera que un abogado del Estado lo interrogue durante el contrainterrogatorio. Se espera que Trump Jr. testifique el lunes y martes, seguido de un abogado fiscal que también testificó como testigo estatal.

La defensa también planea llamar a varios testigos expertos en un intento de refutar el testimonio de testigos estatales de que los estados financieros de Trump le brindaron mejores condiciones de préstamo, primas de seguro y fueron un factor en la negociación.

Cuando asumió la presidencia en 2017, Donald Trump entregó la gestión diaria de su empresa a Eric y Donald Trump Jr. y nombró a Trump Jr. como administrador de un fideicomiso que estableció para mantener sus activos mientras estuviera en el cargo.