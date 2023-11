Con música clásica y la presencia de Jimmy Carter honrarán a Rosalynn Carter en Atlanta

Con música clásica, himnos y versos de la Biblia se realizará el martes un homenaje a la exprimera dama estadounidense Rosalynn Carter que incluirá una inusual reunión de todas las primeras damas con vida y varios presidentes, incluyendo su esposo Jimmy Carter, quien tiene 99 años.

La ceremonia en la Glenn Memorial Church en Atlanta tendrá lugar en el segundo de tres días de tributos a la ex primera dama y activista humanitaria que falleció el 19 de noviembre en su hogar en Plains, Georgia, a los 96 años.

La asistencia de Jimmy Carter en el evento estuvo en duda hasta el último momento: El exmandatario está en cuidados de hospicio desde hace 10 meses.

El Centro Carter confirmó sus planes de asistir al servicio del martes. Será su primera aparición pública desde septiembre, cuando junto con su esposa participó en un desfile por Plains, pero solo en un vehículo del Servicio Secreto.

Jimmy Carter, quien acompañó a su esposa en sus últimos momentos, no asistió públicamente a la procesión y colocación de ofrenda floral el lunes en la Georgia Southwestern State University en Americus, el alma mater de Rosalynn Carter.

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, viejos amigos de los Carter, encabezaban la lista de dignatarios que acompañarán al expresidente en Atlanta. El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto con las ex primeras damas Melania Trump, Michelle Obama y Laura Bush, estarán presentes, así como el gobernador de Georgia Brian Kemp y su esposa Marty Kemp. Los expresidentes Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush fueron invitados pero no asistirán.

Los Carter se casaron en 1946 y estuvieron juntos 77 años, el matrimonio más longevo de todos los presidentes estadounidenses.

Jimmy Carter dijo en un comunicado después de la muerte de su esposa: "Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré. Ella me brindó sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba."

Los homenajes empezaron el lunes en el condado Sumter, natal de los Carter, y continuaron en Atlanta donde sus restos fueron velados en el Centro Presidencial Jimmy Carter.