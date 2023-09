“Es absolutamente loco”: captan a un cocodrilo nadando en el océano en Florida

MIAMI - Tanto los turistas como los lugareños quedaron atónitos en el muelle de Pompano Beach, cuando un cocodrilo americano nadó justo debajo de ellos.

Para algunos fue francamente aterrador, pero no es algo inusual.

"Eso es absolutamente loco, nunca hubiera pensado que habría un cocodrilo en el océano, voy a nadar aquí todo el tiempo", dijo Jayna Butcher, que vive cerca de Pompano Beach.

Pero los investigadores de reptiles dicen que el avistamiento no debería ser una sorpresa. Se sabe que los cocodrilos deambulan, por lo que es común que naden en las ensenadas y se adentren en el océano.

"Algo así como el muelle será un lugar para esconderse, un lugar para comer, lo hacen y no es un comportamiento inusual", dijo Frank Mazzotti, quien ha estudiado reptiles durante décadas.

De hecho, un cocodrilo americano apareció en Hollywood Beach en 2019 causando un gran revuelo. Los funcionarios de Pesca, Vida Silvestre y Conservación de Florida lo retiraron y lo devolvieron a un lugar más seguro.

Mazzotti dice que la razón por la que salen al océano sigue siendo un misterio.

“Por ejemplo, en esta época del año no buscan pareja, tal vez buscan comida. No lo sé, pero aparecen cerca de los muelles en muchos lugares no es inusual porque una vez que salen se sienten atraídos por las estructuras”, dijo Mazzotti.

Los cocodrilos americanos son uno de los más dóciles y solitarios en comparación con otros cocodrilos del mundo.

“No son agresivos y lo que comen son cangrejos, peces. Los mamíferos como nosotros no están en su dieta”, dijo Mazzotti.

Pero advierte que si ves uno, debes alejarte con calma. Todas las personas con las que hablamos en la playa dijeron que ahora que lo saben, tendrán los ojos bien abiertos.

“Solo saber que podría estar en el agua te hace pensar dos veces”, dijo Butcher.

“Volvería al agua, aunque no muy profunda”, se rió Cheryl Lister, de visita desde Kansas.

Mazzotti dice que hay alrededor de 2,000 cocodrilos americanos en el sur de Florida, principalmente en el sur del condado Miami-Dade y el condado Monroe. Hay algunos en el condado Broward, pero en cantidades mucho menores.