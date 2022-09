Los Ángeles suministra antídoto contra sobredosis de drogas a escuelas públicas

LOS ÁNGELES - Una semana después de que una adolescente de 15 años sufrió una sobredosis que terminó con su vida en la escuela secundaria Bernstein, LAUSD anunció que todas las escuelas K-12 ahora estarán equipadas con Narcan en cuestión de semanas.

La naloxona, conocida como Narcan, es “una respuesta crucial para las personas que experimentan una sobredosis de sustancias como el fentanilo y revierte temporalmente los efectos de una sobredosis en situaciones de emergencia”, explica un comunicado del LAUSD.

“Tenemos una crisis urgente en nuestras manos”, dijo el superintendente Alberto Carvalho. “La investigación muestra que la disponibilidad de naloxona junto con la educación sobre sobredosis es efectiva para disminuir las sobredosis y la muerte, y salvará vidas. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que ningún otro estudiante de nuestra comunidad sea víctima de la creciente epidemia de opioides. Mantener a los estudiantes seguros y saludables sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

El superintendente del LAUSD y varios líderes médicos de la escuela secundaria Bernstein se han reunido durante la última semana.

Después de varias sobredosis que ocurrieron en esta escuela secundaria y escuelas vecinas en Hollywood, buscan descubrir cómo educar a los niños y prevenir incidentes como el que sucedió la semana pasada.

“El Distrito no tiene una vocación más alta que la seguridad de sus estudiantes”, dijo Nathaniel Shin, miembro de la Junta Estudiantil. “Estoy agradecido por el apoyo del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, The Los Angeles Trust for Children’s Health, Children’s Hospital Los Angeles y el equipo del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por proporcionar esta herramienta para proteger la salud de los estudiantes. También estoy agradecido por el personal que se capacitará en su uso. Narcan salva vidas. Espero seguir colaborando con la comunidad para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones saludables y obtener el apoyo que necesitan”.

LA MUERTE QUE SACUDIÓ A LA COMUNIDAD

Melanie Ramos, de 15 años, fue encontrada muerta en un baño de la escuela secundaria Bernstein.

Ramos y una de sus amigas sufrieron una sobredosis. Afortunadamente, su amiga sobrevivió después de que la policía dijo que compraron una pastilla que pensaron que era Percocet; LAPD cree que estaba mezclada con fentanilo.

Los CDC dicen que el fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina y se necesita "la cantidad más pequeña" para ser peligroso y potencialmente mortal.

La oficina forense dice que las muertes relacionadas con el fentanilo en el condado de Los Ángeles han aumentado en más del 1,700% en los últimos 5 años, de 91 en 2016 a 1,665 muertes en 2021.

Cuatro estudiantes sufrieron una sobredosis la semana pasada solo en las escuelas de Hollywood.

La policía hizo un par de arrestos, pero el enfoque en el futuro es mantener seguros a los estudiantes.