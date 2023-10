Escalofriante: captan a supuesto fantasma en famoso restaurante de EEUU

NUEVA INGLATERRA - Un avistamiento espeluznante a principios de esta semana puso a dudar a los propietarios de un restaurante de New Hampshire de si su establecimiento está embrujado.

The Library Restaurant, un famoso restaurante en el centro de Portsmouth, al norte de Boston, publicó un video en su página de Facebook el martes por la mañana temprano que parecía mostrar una imagen fantasmal pasando por su cámara de seguridad.

"Nuestro edificio, el Rockingham, es bien conocido por sus fantasmas y, en particular, los que se encuentran en el sótano de la biblioteca. Anoche, por primera vez, nuestras alarmas de detector de movimiento DENTRO del edificio se activaron con este movimiento de cámara captado en video en la noche fuera de la ventana", escribió el restaurante. "No son las luces de autos, porque se puede ver cómo otras luces de autos son captadas y no hay viento soplando horizontalmente. Entonces, ¿qué puede ser esto? ¡Cree lo que quieras, pero esto nunca ha sucedido antes! ¿Una coincidencia espeluznante por el momento del año?"

Entre los 16 y 17 segundos del video de 1 minuto y 41 segundos, se puede ver lo que parece ser una niebla o nube blanca que pasa junto a la cámara, justo encima de las icónicas estatuas de leones dorados del restaurante, afuera de la entrada principal. Aproximadamente un minuto después, el vídeo muestra a la policía llegando para comprobar las alarmas del restaurante, que se habían activado.

En el sótano del restaurante hay túneles, incluido uno que se dice que llega hasta el océano, una fuente de energía incómoda durante mucho tiempo.

"Yo mismo he visto cosas caer de los estantes, todo el mundo lo ha visto, siempre puedes intentar racionalizar ese tipo de cosas", dijo Adrienne Waterman, copropietaria del restaurante.

El vídeo ya había generado 59 comentarios hasta el jueves por la mañana, y algunas personas compartían sus propias historias de fantasmas.

Pero los espectros espeluznantes no son el tipo de cosas que el chef ejecutivo Marc Lipoma quiere tener en su cocina.

"No soy una persona muy supersticiosa ni que cree en fantasma", dijo a nuestra cadena hermana NBC10 Boston.

"Definitivamente es un fantasma y he visto muchos de ellos", añadió Kelly Shea. "Yo vivía al otro lado de la calle. El baño de mujeres de la biblioteca está embrujado".

"Es real. ¡Vi y sentí cosas así viviendo allí!" dijo Nate Schnable.

Roxie Zwicker, de New England Curiosities, vino a investigar. Ella ha escrito muchos libros y ha entrevistado a entre 30 y 40 personas a lo largo de los años con sus propias experiencias en el lugar. Ella dice que con tantas historias, estas personas deben tener razón.

De acuerdo con este sitio web, the Library Restaurant ha estado en funcionamiento desde 1975 y está ubicado en la antigua Rockingham House, que fue construida en 1785 como residencia del juez Woodbury Langdon y transformada en hotel en 1833. El edificio se quemó en un incendio en 1884 y fue reconstruido por el entonces propietario Frank Jones, ex alcalde de Portsmouth y congresista estadounidense.