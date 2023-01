Con quemaduras graves y fracturas: niño queda en coma tras brutal ataque

Un hombre de New Hampshire enfrenta numerosos cargos después de que un niño de 7 años fuera encontrado inconsciente y con quemaduras graves en la cara y el cuerpo el martes.

Rainah Riley dijo que su hijo Jaevion está en coma después de ser trasladado de urgencia a un hospital en Boston. Está siendo tratado por fracturas de cráneo y costillas, sangrado en el cerebro, lesiones pulmonares, quemaduras graves y más.

Riley dice que el hombre que fue arrestado, Murtadah Moham, de 25 años, es su padre biológico. Se espera que Mohammad sea procesado el viernes en el Tribunal de Distrito del Condado Hillsborough en Manchester, según el departamento de policía de la ciudad.

"El hospital describió sus heridas como tortura, mutilación y brutalización", dijo Riley.

Jaevion está luchando por su vida después de ser quemado y golpeado. La madre dijo que los médicos le han dicho que se prepare para lo peor y que si su hijo se despierta del coma, tendrá una función cerebral mínima.

Riley dijo que ha estado llorando sin parar desde el martes, cuando recibió una llamada del Departamento de Policía de Manchester explicando que su hijo había sido hospitalizado.

"Es absolutamente espantoso, es horrible y es repugnante de ver. Me pone físicamente enferma mirar a mi propio hijo por lo que este hombre le hizo", dijo.

La policía arrestó a Mohammad el jueves en un apartamento en Eastern Avenue en Manchester. Está acusado de un cargo de agresión en primer grado, dos cargos de agresión en segundo grado, dos cargos de falsificación de evidencia física y un cargo de poner en peligro el bienestar de un niño.

"Los detectives preguntaron si escuchamos gritos", dijo Keith Rogers, vecino de Mohammad, después de ser interrogado por la policía. "Hay cierto lugar en el infierno donde la gente se pudrirá por hacer cosas así".

"Parece como si fuera agua hirviendo o aceite, o simplemente, simplemente, tal vez prendido fuego", dijo Riley. "Le arrancaron un diente, tiene un traumatismo contundente en la cabeza. Este hombre estaba tratando de matar a mi hijo".

Ella le dijo a NBC10 Boston que Mohammad obtuvo la custodia compartida de Jaevion hace unos meses. Aseguró que trató de informar signos de abuso, como hematomas, a la División de Niños, Jóvenes y Familias de New Hampshire. Afirma que no se hizo nada.

"Llamé a controles de bienestar cuando estaba con él, por los moretones, y nadie hizo nada", dijo Riley. "El sistema le ha fallado no solo a mi hijo, sino a tantos niños. Y hay que hacer algo, porque esto no está bien. No lo está. ¿Cuándo es suficiente?".

Cualquier persona que tenga información sobre el incidente debe llamar a la policía de Manchester al 603-668-8711. También se pueden llamar pistas anónimas al Crimeline de Manchester al 603-624-4040.