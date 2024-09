Este exbeisbolista pasó de ser promotor de discotecas a representar a Luis Gil y Teoscar Hernández

Este artículo es parte de Bísness School, una serie que destaca a uno de los grupos de empresarios con mayor crecimiento en Estados Unidos, los latinos. Puedes escuchar o mirar el video de la conversación completa con Rafa Nieves al final del artículo.

Rafa Nieves tenía 16 años cuando firmó su primer contrato profesional con los Tigres de Detroit.

"Lo único que quería era jugar béisbol", dijo Nieves. "Estaba muy emocionado. Era un sueño hecho realidad. Sí, había algo de dinero de por medio, pero, ya sabes, viniendo a los 16 años de Venezuela, un país del tercer mundo, cualquier suma de dinero te cambia la vida. La bonificación por firmar era de unos $100,000".

Nieves pasó de ser uno de los mejores jugadores de su país a estar "en lo más bajo de la escala", afirmó el exjugador.

"El objetivo principal es llegar a las grandes ligas, pero sólo un porcentaje muy pequeño de jugadores que firman contrato lo logran", dijo Nieves. "Simplemente, hay que esforzarse y encontrar la constancia y la dedicación. Hay que mantenerse motivado para trabajar duro todos los días y tratar de mantenerse saludable. Hay que asegurarse de que se está trabajando duro".

Nieves pasó los siguientes años jugando para los Tigres de Detroit hasta los 19, cuando una lesión en la espalda baja y la muerte inesperada de su padre derrumbaron sus sueños deportivos.

Rafa Nieves después de firmar con los Tigres de Detroit. (Foto: Rafa Nieves)

"Perdí totalmente el enfoque de mis prioridades, perdí el enfoque de mis objetivos", dijo Nieves. "Fue una tormenta perfecta. Perdí la motivación, el enfoque, todo. Y luego me lesioné y el equipo me despidió".

Nieves firmó un contrato con los Yankees de Nueva York, pero su juego siguió sufriendo. "Estaba jugando lesionado", explicó. "No me fue muy bien. Y todo, no sé, el béisbol pasó a un segundo plano. Estaba en un lugar oscuro. Perder a mi padre fue desgarrador para mí".

Rafa Nieves junto a su padre. (Foto: Rafa Nieves)

Nieves habló con Bísness School de Telemundo acerca de cómo convirtió su dolor en una exitosa carrera en la vida nocturna antes de dar el salto al mundo de las agencias deportivas. Sus respuestas han sido editadas por motivos de longitud y claridad.

Bísness School: En 2002, decides cerrar la puerta a tu carrera en el béisbol y tienes que ganar dinero de alguna manera. ¿Qué haces a continuación para ganarte la vida?

Rafa Nieves: Recuerdo que las cosas en Venezuela se estaban poniendo un poco difíciles a nivel social, económico y político. Decidí mudarme al sur de Florida. Tenía amigos que iban a la Universidad de Miami y a la Universidad Internacional de Florida. Allí había una comunidad, así que no estaría solo. Y luego, con el tiempo, tuve una prima que vivía en Miami Beach, y su esposo era gerente en el Hotel Loews, un hotel de lujo en la avenida Collins. Ella me ayudó a conseguir un trabajo como recepcionista, solo para pagar las cuentas. Y eso me llevó a aprender sobre la industria hotelera. Pasé de trabajar en la recepción a ayudar también en el mostrador de conserjería. Y me di cuenta de que ahí era donde estaba el dinero.

BS: Empiezas a crear relaciones con restaurantes, salones y discotecas. Cuando los invitados VIP venían y te pedían recomendaciones, tengo entendido que les decías a dónde ir y ganabas una comisión por ello.

RN: Nadie hacía esto en South Beach, así que lo hicimos nosotros. En dos semanas teníamos una cantidad increíble de mesas VIP con servicio de botellas que vendíamos en estos clubes. Y, con el tiempo, eso nos llevó a trabajar a tiempo completo en los clubes nocturnos.

Rafa Nieves con su esposa. (Foto: Rafa Nieves)

BS: Un día de 2011, estás en tu sala en Miami, viendo los MTV Video Music Awards y tienes una revelación. ¿Puedes explicar lo que viste en la televisión?

RN: Conocí a mi esposa en 2009. Estuvimos saliendo durante dos años. Ella vivía aquí en California y yo en Florida. Sabía que quería casarme con ella y me estaba preparando para pedirle matrimonio. Y si nos casábamos, tendría que irme de Miami. Tendría que mudarme a California, porque ella tenía una hija. Así que pensé: "Bueno, ¿qué voy a hacer profesionalmente si me mudo a Los Ángeles? Todas estas relaciones y toda esta red que construí aquí en Miami son inútiles si me mudo a otro lugar". Y también recuerdo que mucha gente en mi vida nocturna me decía que, si me casaba, tendría que salir de la industria. Recuerdo la noche de los VMA, estaba sentado en el sofá con mi novia, ahora mi esposa, y estábamos viendo los VMA. Lo recuerdo vívidamente: estaba viendo a Usher actuar. Y dije: "Bueno, tengo dos tipos de habilidades". Tengo experiencia en béisbol, lo que he hecho toda mi vida, aunque ya no lo practico. Pero ahora también tengo experiencia en hostelería, que consiste en atención al cliente y los servicios VIP en discotecas. Y entonces fue como si se me hubiera encendido una luz en la cabeza. Lo que hago en la vida nocturna es similar a lo que hacen los agentes, ayudar a gestionar a gente con un alto patrimonio y que exige mucho mantenimiento.

Mira la conversación completa con Rafa Nieves para conocer cómo pasó de jugador de béisbol profesional a agente profesional, qué escribió en el correo electrónico que le consiguió su primer trabajo y cómo aterrizó en una de las agencias deportivas más respetadas.

Rafa Nieves pasó de ser promotor de discotecas a representar a algunos de los beisbolistas más importantes de las Grandes Ligas.