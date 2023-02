Lo sentencian a 35 años de prisión por muerte de madre e hija

TEXAS - Esteban Cantú Jr. fue sentenciado este lunes 6 de enero a cumplir 35 años en prisión por las muertes de una madre y su hija ocurrida en un accidente en diciembre de 2021 en Mission.

La condena impuesta a Cantú Jr. fue de 35 años en prisión por cada muerte pero la sentencia la cumplirá de forma simultánea. Las víctimas mortales en este caso fueron Carmen Huerta Sosa, de 59 años y su hija Viridiana, de 22 años.

Ambas viajaban en un vehículo que fue impactado por el auto conducido por Cantú Jr., quien transportaba a seis migrantes indocumentados y presuntamente huía de las autoridades.

Por este caso, Cantú fue acusado de dos cargos de asesinato, delito grave en primer grado y recibió una fianza de $1 millón por cada cargo. Otros cargos que inicialmente enfrentaba fueron eliminados.

Cuando ocurrió el incidente, Cantú Jr. presuntamente huía de las autoridades. Según un comunicado de la policía, agentes del Departamento de Policía de Mission acudieron al área de la Milla 2 oeste con la Holland debido a un choque.

Se explicó que aproximadamente a las 11:37 a.m. la Patrulla Fronteriza solicitó ayuda al Departamento de Policía de la Mission y al Departamento de Seguridad Pública de Texas para intervenir con una SUV gris Ford Escape 2009 que no cedía el paso a la unidad de la Patrulla Fronteriza. El vehículo sospechoso ignoró el semáforo en rojo en Conway y U.S. Interstate 2 Frontage.

Los oficiales de policía de Mission intentaron detener el vehículo activando su equipo de emergencia, sin embargo, el acusado se negó a parar.

Por su parte, miembros de la Policía de Mission interrumpieron su participación en la persecución del vehículo en la cuadra 300 de la calle Citriana, ubicada aproximadamente a dos cuadras de la Interestatal 2, añade la información provista en el comunicado. Sin embargo, la Patrulla Fronteriza continuó siguiendo al vehículo sospechoso.

No fue hasta que Cantú Jr. llegó a la intersección de la Milla 2 oeste con la carretera Holland que el joven impactó con un Honda marrón en el que viajaban Carmen Huerta Sosa y su hija. Según las autoridades, el choque causó la muerte a ambas mujeres.