Estudiante de psicología queda en coma tras ser atropellado por un trolley

SAN DIEGO - Leonardo Paúl Gutiérrez de 20 años, fue atropellado en estación del trolley Chula Vista el pasado viernes 30 de junio.

La policía de la ciudad, reportó el accidente entre Palomar e Industrial a las 3:32 p.m., donde pidió a la comunidad evitar el área ante los retrasos que se registraban, sin embargo, ningún otro detalle del hecho fue proporcionado a la familia, hoy prácticamente, le suplicaron a las autoridades del servicio de transporte metropolitano (MTS), que les expliquen qué pasó y cómo su hijo terminó arrollado por el trolley

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Quiero saber qué le paso, y quiero principalmente que él este bien”, dijo a TELEMUNDO20,

Doribel Hernández, madre de Paúl Gutiérrez.

La familia de Paul, dice no entiende como el trolley terminó impactándose contra su cuerpo, y le dejó en coma en una cama de hospital, afectándole en sus pulmones, riñones, pero más que nada en su cerebro.

“El esta entubado, tiene tubos por todas partes, su cerebro es el que recibió más impacto”, dijo, Anny Torrontegui, prima de Paul.

Su madre y su novia dijeron se comunicaron por ultima vez con el cerca de las dos de la tarde, cuando les dijo hacia unas compras en la zona de Chula Vista.

“Venía a comprar unos lentes, de sus ojos de contacto y lo íbamos a pagar con mi tarjeta de crédito para tener más tiempo de pagarlos y me pidió la clave y me dijo mama me puedes volver a dar la clave, se me olvidó, relató, la madre de Paul.

Y posterior a horas sin comunicación, comenzaron la difícil tarea de localizarse sin éxito.

“A rogar a los de CBP que me dijeran si había cruzado nada más saber si él estaba aquí”, dijo Doribel.

Telemundo20, contacto a la policía de Chula Vista, para entender qué había pasado y dijeron que hoy la investigación estaba a cargo del servicio de transporte metropolitano MTS, quien nos dijo no podía hacer declaraciones en una investigación en curso.

La familia dijo Paul, aseguró que él, era un estudiante alegre de psicología en Tijuana con muchos sueños y planes de viajar.

“Europa me dice, si no ya me toca en México pero yo sí quiero, conocer, salir, disfrutar”, dijo, Doribel.

Y durante sus planes académicos recibía constante terapia, donde su psicóloga, aseguro no contaba con ningún cuadro depresivo.

“Su psicóloga me dice yo estoy totalmente consciente que él está feliz de vivir, es un muchacho orgulloso, inteligente, yo lo trato cada semana, yo sé que él no haría nada en contra de su vida”, agregó, Doribel. Por lo que hoy la familia solo dice solo le queda estar a su lado estos días y esperar su pronta recuperación.

La familia de Paul dijo su principal preocupación es que salga de coma, a lo que se suman los gastos del hospital, para los que ya están recaudando fondos, pues este miércoles ya contabilizan casi seis días de atención, así como el proceso para ampliar el plazo de la visa humanitaria del padre de Paul, que solo fue concedida por 10 días, para estar a su lado en el hospital.