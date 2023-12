“No puedo respirar sin él’: familia llora la muerte de su niño que fue desconectado del soporte vital durante Navidad

Una familia de Texas se encuentra sin consuelo por la muerte de su hijo después de que el pequeño de 5 años se encontró afectado por una extraña enfermedad.

Según Robin de Rosa, mamá del menor, Adam era un niño muy feliz que traía mucha alegría a los demás. "Nunca lo vi sufrir. Todo de él era hermoso", añade la mujer sumida en llanto mientras su esposo, Thomas de Rosa la acompaña.

"Fue una pérdida inesperada y pienso que varias cosas sucedieron mal. El valle no está listo para un caso como el de él", aseguró Robin.

El pequeño asistió a una fiesta en su guardería el pasado viernes. Todo estaba bien pero el domingo comenzó a convulsionar.

"Tuvo una convulsión y los paramédicos fueron lentos. No había doctores disponibles. Tampoco había especialistas disponibles. No podíamos llamar a nadie. No sabíamos qué hacer por él", explicó Robin.

El pequeño habría sufrido un paro cardiaco

Cuando lo trasladaron al hospital Adam habría sufrido un paro cardiaco. Paramédicos le dieron los primeros auxilios y lo reanimaron, pero poco podían hacer por él, por lo que fue colocado en soporte vital y trasladado a otro hospital.

"Fue trasladado a Corpus Christi. Conducimos hasta allá y tomamos la decisión de desconectarlo de las máquinas de soporte vital el Día de Navidad", explicó Robin.

Adam habría padecido de una compleja enfermedad llamada holoprosencefalia, que es cuando el cerebro no se divide en los hemisferios derecho e izquierdo. Eso le ocasió que padeciera diabetes insípida, que afecta los niveles de sodio y electrolitos.

Entonces, él contrajo un virus que le causó vómitos, diarrea y un desbalance en los electrolitos. Posteriormente le dio una convulsión que duró unos 15 minutos, explicó la mamá de Adam.

Qué causa la holoprosencefalia

Uno de cada 16 mil niños padece de holoprosencefalia y las causas de esta enfermedad son varias. Entre ellas está la mutación de alguno de al menos 14 genes, anomalías cromosómicas y ciertos síndromes genéticos. En muchos casos no se puede determinar la causa exacta de la enfermedad.

"Siento que el valle está atrasado. Deberían tener doctores de guardia en los días festivos porque las emergencias no se detienen y nosotros perdimos a nuestro hijo en Navidad", denunció Robin.

La que se suponía fuera una fecha de celebración terminó dejando un profundo dolor en sus padres.

"Si pueden orar por mi familia, porque a veces siento que no puedo respirar. No puedo respirar sin él", dijo la mujer.