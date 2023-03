Familia de Gabby Petito enmienda la demanda en la que responsabiliza a la policía por la muerte de la joven

SALT LAKE CITY, Utah - La familia de Gabby Petito presentó una enmienda a la demanda presentada contra la Policía de la Ciudad de Moab, basada en nueva información que salió a la luz sobre las fallas de sus oficiales que podrían haber contribuido con la muerte de la joven.

Según Brian C. Stewart de Parker and McConkie, los abogados de los padres de Petito, las enmiendas incluyen múltiples admisiones condenatorias hechas por el oficial Eric Pratt, que demostrarían que sabía que Brian Laundrie era una amenaza emocional y mental para Petito. Además, el asesino habría demostrado muchas señales de alerta peligrosas, y el oficial Pratt no habría seguido la ley para proteger a la joven.

Pratt dijo que preferiría ser expulsado del departamento de policía que seguir los requisitos de la ley para protegerla.

Además, la policía de la ciudad de Moab acordó implementar el protocolo de evaluación de la letalidad en 2018 y 2019 durante 3 años, aunque los abogados de Petito alegan que esto no se cumplió en el caso de la joven y su novio.

Nichole Schmidt, madre de Petito, dijo: “Nuestra hija, Gabby, murió como resultado de violencia de pareja íntima que podría y debería haber sido identificada por las fuerzas del orden utilizando la evaluación de letalidad. Creemos que, si la evaluación de letalidad se hubiera utilizado correctamente en su situación, junto con el apoyo y los recursos recomendados, Gabby todavía estaría viva hoy”.

Los padres de Gabby Petito, Joseph Petito y Nichole Schmidt, viajaron recientemente a Utah para expresar su apoyo al SB117, un proyecto que exigiría que todas las agencias de aplicación de la ley del estado realicen una evaluación de letalidad para cada instancia de violencia de pareja íntima.

El proyecto de ley requiere que todas las agencias policiales de Utah realicen lo que se denominan "evaluaciones de letalidad", que son una serie de preguntas que determinan si alguien en una situación de violencia doméstica está en riesgo de ser asesinado. El proyecto de ley también ha aumentado el seguimiento de las llamadas de violencia doméstica para que la policía sepa a qué está respondiendo.