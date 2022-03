“La estranguló”: padres de joven hispana piden cadena perpetua para el asesino

OREM, UTAH- Los padres de la joven hispana que habría sido asesinada por su novio en una discusión por un cigarrillo electrónico en Orem hablaron piden que se haga justicia y que el presunto asesino sea condenado a cadena perpetua.

Según el informe de la policía, un hombre de 27 años, identificado como Daniel Padilla-Ang, llamó al 911 para informar que acababa de estrangular a su novia y que necesitaba que lo arrestaran.

La víctima, una joven de 20 años, identificada como Sandra Robles, fue encontrada en la recámara con heridas importantes en el rostro, el cual estaba cubierto de sangre. La víctima fue declarada muerta en el lugar.

Los padres de la joven hispana hablaron con Telemundo Utah sobre el asesinato de su hija, quien la habría estrangulado la madrugada del sábado.

FAMILIA DA DETALLES DE LA RELACIÓN DE SU HIJA

“Este es un mensaje para los padres: no comentan el error que yo hice. Yo tenía que haber llamado a la policía, pero estaba entre la espada y la pared”, dijo Wilfredo Robles, padre de la joven, envió un mensaje.

Entre lágrimas, Robles dijo: "Me he quedado sin hija, imagínese el dolor que estamos sintiendo. No se lo deseo a nadie".

Robles cuenta que desde el primer momento que conocieron a Daniel Padilla-Ang, de 27 años, sabían que algo no estaba bien y aunque en varias ocasiones quisieron llamar a la policía, su hija les decía que no, porque "era indocumentado".

“Yo desde el primer momento que lo conocí fue en año nuevo, incluso hay un video que mi hija está cantando y él se puso violento”, comenta Robles.

El sospechoso supuestamente admitió a las autoridades que él y la víctima habían estado bebiendo y que, tras una discusión por un cigarrillo de vapeo, la golpeó, la empujó y la agarró por el cuello. Luego comenzó a golpearla en la cara y la estranguló con ambas manos.

Por otro lado, la madre de la víctima también habría manifestado su desacuerdo con la relación. “Se le dijo que ya no se le quería ver en la casa, y se le devolvieron los regalos que nos dio porque era una forma de manipular a mi hija”, agrega Sandra Robles.

La familia cuenta que luego se enteraron por amigas de su hija que las peleas eran constantes e incluso llegó a pegarle. También se supo que hace una semana que el sospechoso habría manipulado a la víctima con suicidarse tras un accidente de tránsito, que según la familia las autoridades estuvieron involucradas, pero al parecer no actuaron.

Según registros oficiales, Padilla-Ang ha sido arrestado 5 veces en los últimos 8 años y dos fueron por violencia doméstica. En el momento del presunto asesinato estaba en libertad condicional y ya había terminado los servicios de asesoramiento.

“Yo no creo que sea la prima vez que haya matado, tiene toda la pinta de haberlo hecho antes, o a punto de hacerlo, pero una persona así es un peligro para la comunidad”, agrega el padre de la joven.

Los servicios fúnebres de Sandra Fiorella Robles se llevarán a cabo el próximo sábado y aunque ahora a esta familia le toca despedirse físicamente de su hija mayor, no descansarán hasta conseguir una cadena perpetua para el sospechoso.

Se espera que Padilla-Ang comparezca ante el juez el próximo 20 de abril.