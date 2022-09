“La bala iba directo a mi cabeza”: hispana sobrevive a un tiroteo en un supermercado

Una mujer hispana de Las Vegas presenció de cerca la muerte luego de que un individuo abriera fuego varias veces contra ella y su carro, en el estacionamiento de un supermercado al este de Las Vegas.

El incidente se reportó alrededor de las 10:12 p.m. del lunes en la tienda Smith, que ubica en Nellis Boulevard y Stewart Avenue, dijo el teniente David Gordon de la Policía Metropolitana de Las Vegas.

"La bala iba directo a mi cabeza... fue muy traumático porque todavía me acuerdo y me da un poquito de miedo", expresó la mujer a Telemundo Las Vegas y cuya identidad será protegida por este medio.

Aunque resultó ilesa de los hechos, describió que su auto se averió tras múltiples disparos en el parabrisas y otras partes.

La mujer explicó que tras escuchar y ver una discusión entre dos personas que salieron de la tienda corriendo, un hombre, desde el otro extremo del estacionamiento, empezó a dispararle a la pareja, pero el atacante al percatarse de que ella era testigo del hecho, giró su arma y allí empezó la pesadilla.

"Mi primera reacción fue 'me voy a tirar hacia atrás y no me voy a levantar'", describió la mujer.

Además, el hijo de la víctima compartió a Telemundo Las Vegas mensajes de texto que le envió su madre. "Me acaban de balacear. Un milagro no me mataron", lee el mensaje, seguido de imágenes del auto.

Por su parte, la policía no ha dado más detalles, pero informaron que están la búsqueda de dos personas.