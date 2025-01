Publican nueva foto del atacante en Nueva Orleans; alertan ante posibles imitadores

HOUSTON - El Buró Federal de Investigaciones (FBI) intensificó su investigación sobre el ataque ocurrido en Nueva Orleans durante las celebraciones de Año Nuevo, donde un hombre de Houston embistió a una multitud con una camioneta alquilada.

La agencia federal publicó recientemente una nueva imagen de vigilancia del sospechoso, Shamsud-Din Jabbar, capturada el 10 de noviembre de 2024 en Nueva Orleans, donde se le observa portando una mochila.

En un esfuerzo conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI ha expresado su preocupación por posibles ataques de imitadores, citando “el persistente atractivo de los atropellos como táctica para aspirantes a atacantes extremistas violentos”.

La agencia señala que los perpetradores pueden utilizar vehículos rentados, robados o de propiedad personal, dada su facilidad de adquisición.

La alerta advierte sobre tácticas adicionales que los atacantes podrían emplear, incluyendo el uso de armas de fuego y cuchillos después de detener el vehículo, así como la posible colocación de dispositivos explosivos improvisados (IED) para complementar el ataque vehicular.

