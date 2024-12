La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) anunció el martes que pronto exigirá a los hoteles, las plataformas de alquiler vacacional y los promotores de eventos en vivo que informen por adelantado de todos los cargos cuando publiquen los precios.

La FTC dijo que los consumidores a menudo ven los precios anunciados para las habitaciones de hotel, alquileres a corto plazo, y entradas para eventos deportivos y conciertos sólo para ser sorprendidos más tarde por los llamados "honorarios basura", incluyendo los honorarios del complejo, gastos de limpieza, gastos de tramitación y otros cargos adicionales.

"Las personas merecen saber de inmediato lo que se les pide que paguen, sin preocuparse de que más tarde se les cargue con tasas misteriosas que no han presupuestado y que no pueden evitar", dijo la presidenta de la FTC, Lina Khan, en un comunicado.

Está previsto que la norma entre en vigor en 120 días.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Ticketmaster mostró el martes su apoyo a la nueva norma.

"Ticketmaster aboga desde hace tiempo por que los precios todo incluido sean una norma nacional en el sector, y nos complace ver que la FTC impone los cambios necesarios para que la compra de entradas sea más transparente para los aficionados", declaró la empresa.

The Associated Press dejó un mensaje el martes al American Hotel and Lodging Association en busca de comentarios.

Cuatro de los cinco comisarios de la FTC votaron a favor de la norma. El comisario Andrew Ferguson, elegido por el presidente electo Donald Trump para sustituir a Khan, fue el único voto en contra.

La norma exige a las empresas de alojamiento y venta de entradas que indiquen de forma clara y visible el coste real -incluidas todas las tasas obligatorias- cuando muestren cualquier precio. Las empresas que excluyan los impuestos o los gastos de envío de los precios anunciados también deben revelarlos antes de que los clientes introduzcan cualquier información de pago.

La FTC calcula que la norma ahorrará a los consumidores estadounidenses 53 millones de horas al año de tiempo dedicado a buscar el precio real de alojamientos o eventos.

Aparte de los cambios propuestos a nivel federal, la Casa Blanca dice que la acción estatal también es “esencial” para librar a la economía estadounidense de miles de millones de dólares en “cargos innecesarios, inevitables o sorpresivos”.

La FTC puso en marcha el proceso de elaboración de la norma en 2022, solicitando la opinión del público sobre si una norma de divulgación de tarifas podría ayudar a eliminar los precios injustos y engañosos. Según la agencia, más de 12,000 personas hicieron comentarios.

Los "junk fees" y los precios engañosos son también una de las razones por las que el Departamento de Justicia demandó a principios de año a Ticketmaster y a su empresa matriz, Live Nation Entertainment. El gobierno pidió a una corte que separara a las empresas, alegando que tienen un monopolio en la promoción de conciertos y la venta de entradas que encarece los precios para los consumidores.

El gobierno de Biden también ha puesto en el punto de mira las prácticas en materia de tarifas de las aerolíneas, los bancos y las plataformas de pago en línea de Estados Unidos.