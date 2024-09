Padre del sospechoso de atacar escuela en Georgia queda bajo arresto; lo acusan de asesinato en segundo grado

WINDER, Georgia - El padre del adolescente acusado de abrir fuego en una escuela secundaria de Georgia, matando a cuatro personas y hiriendo a nueve, fue arrestado por varios cargos, incluido el de asesinato en segundo grado, dijeron las autoridades el jueves.

Colin Gray, padre de Colt Gray, fue acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de asesinato en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia los niños, dijo la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) en una publicación en las redes sociales.

En Georgia, el asesinato en segundo grado significa que una persona ha causado la muerte de otra persona al cometer crueldad en segundo grado hacia los niños, independientemente de la intención. Se castiga con 10 a 30 años de prisión, mientras que el asesinato con malicia y el asesinato grave conllevan una pena mínima de cadena perpetua.

En coordinación con el fiscal de distrito Brad Smith, la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) arrestó a Colin Gray, de 54 años.

No se proporcionaron otros detalles de inmediato, pero se programó una conferencia de prensa para más tarde este día.

Colt Gray, de 14 años, fue acusado de cuatro cargos de asesinato agravado por el tiroteo en Apalachee HS el miércoles, cuando cuatro personas murieron y al menos otras nueve resultaron con lesiones.

Gray hijo fue llevado al Centro Regional de Detención de Jóvenes de Gainesville. Se esperan cargos adicionales. La primera aparición de Gray será el viernes por la mañana a las 8:30 a.m.

Las autopsias de las cuatro víctimas se realizarán este jueves en la Oficina del Médico Forense de Oficina de Investigaciones de Georgia.

ASÍ FUE ACUSADO COLT GRAY

Las autoridades acusaron a Colt Gray como adulto por los asesinatos en el tiroteo del miércoles en la escuela secundaria Apalachee, en las afueras de Atlanta. Las órdenes de arresto obtenidas por The Associated Press lo acusan de usar un rifle de asalto semiautomático en el ataque, que mató a dos estudiantes y dos maestros e hirió a otras nueve personas.

El adolescente negó haber amenazado con llevar a cabo un tiroteo en la escuela cuando las autoridades lo entrevistaron el año pasado sobre una publicación amenazante en redes sociales, según un informe del alguacil obtenido el jueves.

La evidencia contradictoria sobre el origen de la publicación dejó a los investigadores incapaces de arrestar a nadie, según el informe. La alguacil del condado de Jackson, Janis Mangum, dijo que revisó el informe de mayo de 2023 y no encontró nada que hubiera justificado presentar cargos en ese momento.

"No fallamos en absoluto en esto", dijo Mangum a The Associated Press en una entrevista. "Hicimos todo lo que pudimos con lo que teníamos en ese momento".

ACOMPAÑABA A SU PADRE DE CACERÍA: "ÉL CONOCE LA GRAVEDAD DE LAS ARMAS"

Cuando un investigador del alguacil del vecino condado de Jackson entrevistó a Gray el año pasado, su padre dijo que el niño había luchado con la separación de sus padres y que a menudo se metían con él en la escuela. El adolescente disparaba armas con frecuencia y cazaba con su padre, quien lo fotografió con sangre de ciervo en las mejillas.

“Él conoce la gravedad de las armas y lo que pueden hacer, y cómo usarlas y no usarlas”, dijo Colin Gray según una transcripción obtenida de la oficina del alguacil.

El adolescente fue entrevistado después de que el alguacil recibiera un aviso del FBI de que Colt Gray, que entonces tenía 13 años, “posiblemente había amenazado con disparar en una escuela secundaria mañana”. La amenaza se hizo en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre los jugadores de videojuegos, según el informe del incidente de la oficina del alguacil.

El aviso del FBI apuntó a una cuenta de Discord asociada con una dirección de correo electrónico vinculada a Colt Gray, según el informe. Pero el chico dijo que “nunca diría algo así, ni siquiera en broma”, según el informe del investigador.

La transcripción de la entrevista cita al adolescente diciendo: “Prometo que nunca diría algo donde…” con el resto de esa negación catalogada como inaudible.

El investigador escribió que no se realizaron arrestos debido a “información inconsistente” en la cuenta de Discord, que tenía información de perfil en ruso y un rastro de evidencia digital que indicaba que se había accedido a ella en diferentes ciudades de Georgia, así como en Buffalo, Nueva York.

ASÍ RECUERDAN EL TIROTEO EN LA SECUNDARIA APALACHEE

El ataque fue el último de docenas de tiroteos en escuelas en todo Estados Unidos en los últimos años, incluidos los especialmente mortales en Newtown, Connecticut; Parkland, Florida, y Uvalde, Texas. Los asesinatos en las aulas han desencadenado fervientes debates sobre el control de armas y han puesto nerviosos a los padres cuyos hijos están creciendo acostumbrados a simulacros de pistoleros activos. Pero ha habido pocos cambios en las leyes nacionales sobre armas.

Las clases se cancelaron el jueves en la escuela secundaria de Georgia, aunque algunas personas llevaron flores alrededor del asta de la bandera y a arrodillarse en el césped con la cabeza inclinada.

Cuando el sospechoso se escabulló de la clase de matemáticas el miércoles, Lyela Sayarath pensó que su tranquilo compañero de clase que recientemente se transfirió estaba faltando a la escuela nuevamente. Pero regresó más tarde y quería volver a la sala. Algunos estudiantes fueron a abrir la puerta cerrada, pero en lugar de eso retrocedieron.

"Supongo que vieron algo, pero por alguna razón, no abrieron la puerta", dijo Sayarath.

El adolescente luego abrió fuego en el pasillo, dijeron las autoridades.

Sayarath dijo que escuchó una ráfaga de 10 a 15 disparos. Los estudiantes cayeron al suelo y se arrastraron en busca de un rincón seguro para esconderse.

Dos oficiales de recursos escolares se enfrentaron al adolescente que disparaba minutos después de que se informara de los disparos, dijo Hosey. Gray se entregó de inmediato.

Gray permanecía el jueves en un centro de detención juvenil regional. Su primera comparecencia ante el tribunal estaba programada para el viernes por la mañana.

Ha sido acusado de las muertes de los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, y los maestros Richard Aspinwall, de 39 años, y Christina Irimie, de 53, según el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey.

Al menos otras nueve personas, ocho estudiantes y un maestro en la escuela en Winder, resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. Médicos y la comunidad confían en que se recuperen, dijo Jud Smith, el alguacil del condado de Barrow.