“Me robó mi inocencia”: acusa a un pastor de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad

La comunidad latina en la ciudad de Richmond, California, sigue sorprendida tras el arresto de un conocido pastor acusado de agredir sexualmente a una menor de edad.

TELEMUNDO 48 habló el lunes con Karen Cifuentes, quien asegura que fue víctima del pastor de la iglesia Pentecostés Movimiento de Gloria, Víctor Hernández.

Karen dijo que tenía 14 años cuando fue presuntamente agredida sexualmente.

“La primera vez que él abusó de mí fue en su oficina, en la oficina de él en la iglesia. La siguiente vez él me sacó de la escuela”, indicó Karen.

Para su papá, esto fue un acto de traición y dolor.

“Yo estuve con él por durante 10 años, éramos muy amigos, convivíamos mucho, de cierta manera él decía que yo era su mano derecha, su mejor amigo”, aseguró Pablo Cifuentes, padre de la presunta víctima.

El acusado está en la cárcel de Richmond bajo una fianza de $7 millones.

Se esperaba que el martes la fiscalía le presentara cargos.

“A él, a él yo creo que no se merece ni una de mis palabras, ni mi tiempo, ni mi presencia, yo creo que él no se merece nada, porque él me robo todo, mi inocencia, mi mentalidad y mi niñez”, aseguró Karen.