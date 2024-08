Juez establece cronograma para el juicio por evasión fiscal contra Hunter Biden en una tensa audiencia

LOS ÁNGELES - El juez federal que preside el caso fiscal contra Hunter Biden presentó el cronograma para el inminente juicio penal del hijo del presidente de Estados Unidos en una audiencia judicial el miércoles.

El juez de distrito de Estados Unidos, Mark C. Scarsi, dijo en la corte federal en Los Ángeles que la selección del jurado comenzaría el 5 de septiembre, y se espera que las declaraciones de apertura comiencen el 9 de ese mes.

Los fiscales estimaron que su caso tardaría seis días en presentarse ante un jurado y dijeron que testificarían menos de 30 testigos. Los abogados de Biden indicaron que presentar su defensa tomaría alrededor de dos días.

Biden, que estuvo en la Convención Nacional Demócrata en Chicago el lunes para el discurso de su padre, no acudió a la corte para la audiencia del miércoles, que incluyó algunos intercambios tensos entre el abogado defensor, Mark Geragos, y el fiscal Leo Wise.

Biden, de 54 años, fue acusado en diciembre de tres delitos graves y seis menores. Se alega que no pagó sus impuestos durante un período en el que, según ha dicho, estaba en medio de una adicción a las drogas. La acusación dice que "en lugar de pagar sus impuestos, el acusado gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante".

El hijo del presidente Joe Biden se ha declarado no culpable de todos los cargos.

La audiencia del miércoles estaba programada para discutir qué evidencia podría presentarse al jurado en el juicio. Geragos estaba buscando permiso para incluir evidencia de traumas que contribuyeron a los problemas de adicción de Biden: la muerte de su madre y su hermana en un accidente automovilístico cuando él tenía 3 años y se encontraba en el vehículo, y el fallecimiento de su hermano, Beau Biden, por cáncer, en 2015.

"El Departamento de Justicia quiere pintar una imagen de un tipo sin preocupaciones en el mundo, de fiesta en Chateau Marmont, sin dar contexto sobre lo que de su pasado puede haberlo afectado", expresó Geragos al juez, a la vez que aseguró que eso sería una forma de "difamación".

Wise argumentó que las causas del consumo de drogas de Biden eran irrelevantes.

"No importa cuántas drogas tomes, no olvidas que debes millones de dólares en impuestos", expresó.

Scarsi finalmente se puso del lado de la fiscalía al prohibir cualquier mención del accidente automovilístico de 1972 y limitar el testimonio sobre la muerte de Beau Biden.

"El accidente no entra en juego. Es demasiado lejano. No creo que la razón de la adicción sea relevante. La muerte del hermano puede entrar en juego, pero eso como causa de la adicción no puede entrar en juego", indicó.

Scarsi también escuchó la propuesta de Geragos de limitar el testimonio sobre el estilo de vida lascivo de su cliente durante el período en cuestión. La acusación se basó en gran medida en esa información, alegando que "entre 2016 y el 15 de octubre de 2020, el acusado gastó este dinero en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y propiedades de alquiler, autos exóticos, ropa y otros artículos de carácter personal, en resumen, todo menos sus impuestos".

Wise dijo que la información sobre en qué gastó Biden el dinero era relevante, en parte porque supuestamente intentó deducir algunos pagos a prostitutas como gastos de negocios.

"Él describe fiestas en hoteles con un elenco de 'strippers'. Eligió pagarles, lo cual está bien, es Estados Unidos, puedes hacer eso. Pero luego decidió tomarlo como una deducción comercial", afirmó Wise.

Scarsi no se pronunció sobre el tema y, en cambio, alentó a las dos partes a trabajar para llegar a un acuerdo sobre qué evidencia de estilo de vida se puede presentar.

Scarsi aceptó una moción de la defensa para prohibir cualquier mención de que Biden fue expulsado de la Marina debido al consumo de drogas.

También abordó otros problemas de programación, diciendo que no habrá días de juicio los lunes, excepto para las declaraciones de apertura el 9 de septiembre. Los procedimientos del jurado comenzarán a las 9:00 a.m. (hora local) todos los días del juicio.

El caso está siendo procesado por la oficina del fiscal especial David Weiss, que también procesó a Biden por cargos relacionados con armas este año. Biden fue condenado por los tres cargos en junio y está programado que sea sentenciado el 13 de noviembre.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.