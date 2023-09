“Es una inspiración”: Jennifer López apoya a las mujeres del Bronx a emprender

Jennifer López regresó a su ciudad para ver cómo estaban las empresarias latinas.

La estrella visitó el viernes a 20 empresarias latinas en su condado natal de El Bronx, un año después de asociarse con una organización benéfica que impulsa empresas latinas con capital crediticio.

Lissette Mims es una de las propietarias de negocios que recibió capital crediticio de Grameen America, que se asoció con la estrella de múltiples guiones para ayudar a acelerar su objetivo de desplegar $14,000 millones en capital crediticio a 600,000 propietarias de negocios latinas de bajos ingresos en el país para 2030.

Su sueño era ser esteticista y ahora, a sus 54 años, es propietaria del spa Bella Shique, donde López celebró su evento el viernes.

“He trabajado toda mi vida y todavía tengo una pasión. No importa la edad que tenga, mi sueño vale la pena”, dijo Mims.

En un clima en el que las empresas de propiedad latina tienen menos probabilidades de recibir préstamos de bancos nacionales que las empresas de propiedad blanca, según el Informe sobre el estado del emprendimiento latino 2022 de la Stanford Latino Entrepreneurship Initiative. Este programa ofrece financiamiento a mujeres que viven en la pobreza.

Según el equipo de López, Grameen America, fundada por el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus en 2008, ha proyectado un desembolso sin precedentes de $1,000 millones en préstamos a mujeres latinas sólo este año. Además de los préstamos, las mujeres también reciben capacitación y educación para apoyarlas a administrar sus pequeñas empresas.

“Es algo que te cambia la vida no poder financiar tu negocio o tener una idea o un sueño que no puedes desarrollar porque simplemente te falta capital y vas a un banco y no te lo dan a ti porque eres latina, porque no creen que sea algo en lo que deban invertir”, dijo López a las mujeres.

Entre las mujeres que asistieron al evento y recibieron apoyo a través del programa se encontraba una mujer propietaria de una florería y otra propietaria de una tienda de llantas.

“Cuando vi a algunas de las mujeres allí [el viernes], todas dijimos lo inspirador que es. Algunas de estas mujeres tienen tres hijos y múltiples trabajos y no saben dónde estarían sin Jennifer”, dijo Mims.

López habló con ellas sobre sus negocios y se enteró de cómo les ha ido desde que recibieron sus préstamos comerciales. También compartió historias personales sobre por qué se siente inspirada a retribuir.

“Sé que a mi abuela le hubiera encantado tener su propia tienda, era costurera, hacía ropa hermosa. Mi madre era una señora Tupperware, a su manera ella llevaba su propio negocio”, continuó López. “Si hubiera podido tener su propia tienda o haber tenido suficiente dinero para hacerlo, nunca pensó de esa manera. Ni siquiera tuvo la oportunidad de pensar de esa manera”.

Mims dijo que a través de la tutoría de López recuerda que “todos los días debemos seguir adelante. Siempre me han contratado y despedido durante toda mi vida y estoy muy agradecida de dónde estoy hoy”.

López quiere que las mujeres recuerden seguir poniendo un pie delante del otro.

"Si quieres tener éxito, si quieres ser extraordinaria, todo lo que tienes que hacer es no rendirte", dijo la estrella.

