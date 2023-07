La cifra que deberá pagar McDonald’s a familia de niña que se quemó con un nugget caliente

MIAMI, Florida - Un jurado de Broward otorgó $ 800,000 en daños a la familia que demandó a una franquicia de McDonald's luego de que su hija de 4 años sufriera quemaduras tras comer un McNugget de pollo caliente.

En mayo, un jurado emitió un veredicto dividido en la demanda, y encontró fallas en McDonald's y el propietario de la franquicia por las quemaduras que sufrió Olivia Caraballo, de 4 años, cuando fue al restaurante de comida rápida en Tamarac, en el condado Broward en 2019.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Después de escuchar los argumentos finales el miércoles, un jurado deliberó durante solo dos horas sobre cuánto dinero debería recibir la familia por el dolor y el sufrimiento del niño, y rápidamente alcanzó la cantidad de $800,000.

Philana Holmes y Humberto Caraballo Estévez, los padres de Olivia Caraballo, demandaron a McDonald's Corporation y a la franquicia Upchurch Foods, Incorporated, también conocida como Upchurch Management, alegando que la niña sufrió quemaduras de segundo grado debido a los "irracionales y peligrosos" nuggets calientes de su "Happy Meal".

Un nugget se atascó en el asiento de su automóvil y quemó la pierna de la niña, dijo la demanda. "Estoy realmente feliz de que escucharon la voz de Olivia, el jurado pudo decidir un juicio justo, estoy feliz con eso", dijo Holmes el miércoles.

La familia había pedido $15 millones, pero sus abogados calificaron el resultado como "justo y equitativo".

"Esta decisión trascendental trae un cierre significativo a un proceso legal arduo y prolongado", dijeron los abogados en un comunicado. "Habiendo establecido previamente a los acusados, Upchurch Foods Inc y McDonald's USA LLC, como responsables de sus acciones ilícitas, este veredicto reafirma que ahora deben enfrentar las consecuencias y brindar plena justicia. A pesar de años de negar cualquier culpa y, durante este juicio, intentar socavar el alcance del sufrimiento de Olivia a los ojos de la comunidad, sus esfuerzos han sido superados por la determinación del jurado".

Tanto McDonald's como Upchurch argumentaron durante el juicio que no tenían la culpa, pero el jurado de Broward concluyó que McDonald's y Upchurch no pusieron advertencias en la comida y eso provocó que el niño se lesionara. Pero se encontró que McDonald's no fue negligente por causar las quemaduras.

NBC6, canal hermano de Telemundo 51, solicitó una declaración de McDonald's y del propietario de la franquicia en respuesta al veredicto, pero no la ha recibido.

Tanto la empresa como el propietario de la franquicia dijeron en un comunicado anterior que los clientes deben estar seguros de que los McNuggets se sirven de forma segura.