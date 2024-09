El presidente Joe Biden reivindicó este miércoles que Estados Unidos es un país fuerte porque es una nación formada por inmigrantes, en respuesta a la retórica antiinmigración del exgobernante y candidato republicano, Donald Trump.

Biden hizo estas declaraciones al participar junto a la actriz Jessica Alba en una recepción en la Casa Blanca con líderes de la comunidad latina para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana que se celebra cada septiembre en Estados Unidos.

"Nosotros no demonizamos a los inmigrantes. No los atacamos. No creemos que estén envenenando la sangre de nuestro país", declaró el mandatario demócrata en referencia a unos comentarios que hizo Trump el año pasado.

"Somos una nación de inmigrantes y por eso somos tan fuertes", remarcó Biden.

El presidente defendió que Estados Unidos no fue creado con base en un territorio o en una etnia determinada, sino bajo "la idea de que todos los hombres y mujeres deben ser tratados iguales".

Biden, que no buscará su reelección el próximo 5 de noviembre y fue ovacionado en la sala con gritos de "Gracias, Joe", añadió que la comunidad hispana "cambiará" el país en la próxima década porque el 25 % de los menores de edad son latinos.

El legado de los abuelos de Jessica Alba

Por su parte, Jessica Alba expuso la historia de sus abuelos, quienes migraron desde México a Estados Unidos a principios del siglo pasado y "nunca dejaron de creer" en un futuro mejor.

"Ese legado de trabajo duro y esperanza inquebrantable es algo que llevo conmigo todos los días", declaró.

Previamente, la Casa Blanca dedicó una parte de su rueda de prensa diaria a reivindicar, en español, las políticas impulsadas por Biden y su vicepresidenta, la candidata demócrata Kamala Harris, en apoyo a la comunidad latina, como el plan para regularizar a migrantes casados con estadounidenses.

La portavoz Luisana Pérez Fernández declaró que "la diversidad es una de las mayores fortalezas" de Estados Unidos.

La inmigración es un tema central de la campaña de las elecciones de noviembre y se puso todavía más en el punto de mira después de que la campaña de Trump (2017-2021) difundiera el bulo de que los migrantes haitianos se comen las mascotas de los vecinos en Springfield (Ohio).