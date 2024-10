Los hermanos Menéndez están “cautelosamente optimistas” sobre la revisión de su caso, según su abogado

LOS ÁNGELES - Dos docenas de familiares de Lyle y Erik Menéndez pedirán la liberación de los hermanos cuando se reúnan el miércoles en Los Ángeles para una conferencia de prensa.

Los hermanos han cumplido hasta el momento tres décadas de una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y "Kitty" Menéndez, dentro de su casa de Beverly Hills en 1989. Han afirmado que su padre abusó sexualmente de ellos y temían por sus vidas.

El abogado Mark Geragos dijo que la conferencia de prensa representa una muestra de unidad mientras el fiscal principal del condado de Los Ángeles lleva a cabo una revisión de nuevas pruebas en el caso, tema del reciente drama sobre crímenes reales de Netflix, "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story".

"Todos decidieron volar desde todo el país", dijo Geragos. "Están unidos para pedir que Lyle y Erik sean liberados de prisión", agregó.

La conferencia de prensa está programada para la 1:00 p.m. del miércoles en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz, en el centro de Los Ángeles. Se espera que los miembros de la familia que hablen incluyan a Anamaria Baralt, la sobrina del padre de Erik y Lyle Menéndez; Joan Andersen VanderMolen, hermana de la madre de los hermanos; Brian A. Andersen Jr., sobrino de "Kitty" Menéndez; y los abogados de los hermanos.

También se espera que hable la comediante y personalidad de la televisión Rosie O'Donnell, una defensora de los hermanos Menéndez.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, no ha anunciado un cronograma para una decisión sobre la revisión de su oficina, dijo Geragos. Gascón, quien se postula para la reelección en las elecciones del 5 de noviembre, anunció el 3 de octubre que la revisión se inició después de que los abogados de Erik Menéndez, de 53 años, y Lyle Menéndez, de 56, pidieran a un tribunal que anulara sus condenas.

"El fiscal de distrito ha dicho que se lo ha tomado en serio. Todavía no ha tomado una decisión", dijo Geragos el lunes por la noche. "Le creo porque ha sido honesto con nosotros en todo momento", indicó.

El abogado agregó que sus clientes "son cautelosamente optimistas" ante la revisión de su caso.

La revisión se basa en una carta que Erik Menéndez le escribió a su primo que, según sus abogados, corrobora las acusaciones de abuso sexual por parte de su padre apenas nueve meses antes de que ambos progenitores fueran asesinados.

Los hermanos han dicho que mataron a sus padres en defensa propia. Sus abogados han argumentado que los hermanos podrían no haber sido condenados por asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional si el juicio se hubiera celebrado hoy.

Los abogados de los hermanos dijeron que los miembros de la familia creían que Lyle y Erik deberían haber enfrentado un cargo menor de homicidio involuntario en lugar de asesinato durante el juicio que condujo a sus condenas a los 21 y 18 años, respectivamente.

Los fiscales en ese momento argumentaron que no había evidencia de abuso sexual. Dijeron que los hermanos mataron a sus padres por su patrimonio multimillonario.

Los jurados rechazaron la pena de muerte a favor de la cadena perpetua sin libertad condicional.

El caso ganó nueva atención después de que Netflix transmitiera "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story". En una declaración en X publicada por su esposa, Erik Menéndez calificó el programa como una "representación deshonesta" de lo que sucedió, que los ha llevado de regreso a una época en la que los fiscales "construían una narrativa sobre un sistema de creencias de que los hombres no eran abusados ​​sexualmente y que los hombres experimentan el trauma de la violación de manera diferente a las mujeres".

Gascón ha dicho que cree que el tema de la agresión sexual se habría tratado con más sensibilidad si el caso hubiera sucedido hoy.

"No hemos decidido un resultado. Estamos revisando la información", dijo Gascón a principios de octubre.

Se programó una audiencia para el 29 de noviembre.