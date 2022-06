Denuncian “discriminación” luego de que escuela no imprimiera diplomas de estudiantes especiales

Una madre hispana expresó su indignación luego de que el plantel educativo al que acude su hijo, quien tiene necesidades especiales, no incluyó su nombre ni el de cinco de sus compañeros en la lista de graduados y tampoco tuvo listos los diplomas de los estudiantes el día de su graduación en San Leandro, California.

Elena Muñoz, madre de Joseph, uno de los alumnos afectados, aseguró que la graduación de su hijo era un evento muy esperado tanto para él como para su familia.

"Este momento era tan especial para mí y mi familia, pero más para él", explicó Elena.

La madre de familia dijo que Joseph ha luchado contra la muerte.

"Toda la gente que conoce a mi hijo Joseph sabe que él tiene un trasplante de riñón y un trasplante de hígado y es un sobreviviente de cáncer, y yo no sé si en un futuro él no vaya a estar aquí, estos momentos son especiales y Joseph se levantó ese día bien temprano. Eran las 7:00 a.m. y limpió su portarretratos para poner ahí su diploma", afirmó Elena.

La graduación se llevó a cabo el 9 de junio, sin embargo, el diploma de Joseph no llegó a tiempo porque, según Elena, la escuela "olvidó encargarlo", por lo que le recomendaron que volviera en un mes.

"Yo me siento discriminada por el distrito. No solo yo, sino que mi hijo y sus amigos", aseveró Elena.

Joseph, por su parte, dijo sentirse mal por lo ocurrido y agregó que no es correcto que traten de esa manera a niños con necesidades especiales.

"Yo pido que la escuela cambie la forma de tratar a los alumnos con condiciones especiales y dejar de excluir a los niños", puntualizó Elena.

La escuela secundaria San Leandro dijo a través de un comunicado que tomarán acciones que incluyen reimprimir los programas para incluir los nombres de los niños, entregar los diplomas en persona o facilitar un medio para recogerlos y ofrecer asistencia más extensa si las familias así lo necesitan.

El centro escolar se disculpó con los estudiantes afectados por no haberles entregado los diplomas el día de la graduación.