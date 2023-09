El senador Bob Menéndez se dirigirá a los demócratas del Senado en medio de la presión para que renuncie

El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, que enfrenta cargos federales de soborno, planea dirigirse a los demócratas del Senado este jueves a puerta cerrada durante su almuerzo.

Hasta ahora, 30 demócratas del Senado (una mayoría del grupo demócrata del Senado) han pedido a Menéndez que renuncie al Congreso desde que fue acusado formalmente la semana pasada.

Él y su esposa, Nadine, fueron acusados de soborno por su supuesta aceptación de “cientos de miles de dólares” a cambio del uso de la influencia del senador para enriquecer a tres empresarios de Nueva Jersey y beneficiar al Gobierno egipcio.

De camino al Capitolio el jueves, Menéndez se negó a compartir con los periodistas qué mensaje planea transmitir a sus colegas. Cuando se le preguntó de dónde procedían los lingotes de oro que los agentes federales encontraron en su casa de Nueva Jersey, el senador demócrata dijo: "Compartiré lo que tengo para compartir con mis colegas".

Este jueves temprano, el senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, el primer demócrata del Senado en pedir la renuncia de Menéndez, dijo que nada de lo que él, senador de Nueva Jersey, pudiera decir influiría en su opinión.

"A menos que el senador Menéndez venga hoy a renunciar, no estoy interesado en escuchar su 'explicación' sobre los lingotes de oro escondidos en un colchón. Hemos superado el punto de su discurso duro y desafiante, dado el alcance y la escala de su supuesta corrupción", tuiteó Fetterman, quien agregó en un tweet separado: "Consejo profesional: respetuosamente sugeriría que el senador Menéndez se comunique con Ed Pawlowski, de mi estado natal, para ver cómo esa historia terminó en una bravuconería fuera de lugar".

Fetterman se refería a un exalcalde de Allentown, Pensilvania, que renunció después de ser condenado por 47 cargos federales de corrupción.

Menéndez se ha mostrado desafiante y firme en que él y su esposa no hicieron nada malo. Ambos se declararon no culpables en su lectura de cargos el miércoles en un tribunal de Manhattan. Otros tres acusados acusados en el mismo caso también se declararon no culpables.

Los demócratas del Senado, incluido el líder de la mayoría Dick Durbin, demócrata por Illinois, seguían presionando a Menéndez para que renunciara a su escaño el miércoles.

Este jueves, el principal demócrata de la Cámara intervino sobre la situación e insinuó que es hora de que Menéndez se vaya.

"Creo que las acusaciones que se han hecho contra el senador son profundamente preocupantes y deberían sacudir la conciencia", dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, a los periodistas en su conferencia de prensa semanal. "El senador tiene derecho a la presunción de su no culpabilidad, así como a su día en el tribunal. Al final, su suerte será decidida por un jurado de sus pares. Sin embargo, es difícil para mí ver cómo el senador puede efectivamente , en este momento, representa a las personas a las que ha servido hábilmente durante décadas en Nueva Jersey".

Menéndez ha negado todas las acusaciones de irregularidades. Gritó a los periodistas en el Capitolio el martes cuando le preguntaron por qué se negaba a dimitir. "Porque soy no culpable", dijo. ¿Qué les pasa a ustedes?

Los cargos que enfrenta Menéndez incluyen conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial.

Los sobornos que él y su esposa recibieron incluyeron “efectivo, lingotes de oro, pagos de la hipoteca de una vivienda, compensación por un trabajo de baja o nula presentación, un vehículo de lujo y otros artículos de valor”, según la acusación.

Para leer el artículo en inglés puedes ir a NBC News.