“Nos escupe…”, familia hispana denuncia a su vecino por supuesto acoso racista

WEST JORDAN, UTAH- Una familia migrante está denunciando supuesto acoso y xenofobia por parte de sus vecinos en un vecindario de West Jordan.

Freud Rodríguez, residente de West Jordan, dijo que están viviendo esta situación desde hace 10 meses aproximadamente. “Me llega a agredir, a escupir, me mojó con una manguera, me saca el dedo, se burla de mí y lo que hace es decirme, ‘’que, me vas a volver a llamar a la policía’’ burlándose de uno”, comenta Rodríguez.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

En los videos compartidos por la familia, se ve como supuestamente la vecina arroja agua a la cámara de la vivienda. En esta otra oportunidad estaría tirando la nieva de su casa hacia el patio de esta familia y presumen que es esta persona podría ser la responsable del vandalismo que sufrieron a su vehículo, además de supuestas llamadas de acoso.

“En varias oportunidades nos han llamado diciendo que maltratamos a nuestras hijas. A ellas las encuestan buscando evidencias y obviamente no consiguieron nada. Nos han llamado a maltrato animal y nosotros ni siquiera tenemos mascotas. Todas esas cosas las hace para acosarnos para perturbar a nuestras hijas”, dijo Rodríguez.

Actualmente hay dos reportes del Departamento de Policía de West Jordan sobre este caso.

Dirk Peterson, detective del Departamento de Policía de West Jordan, confirma que, en efecto, hay una investigación en curso sobre estos incidentes. Sin embargo, asegura que ellos como autoridad deben escuchar todas las partes involucradas. También dijo que entienden que muchas veces los vecinos pueden tener diferencias de muchos tipos, como religiosas, políticas, la barrera del idioma y por eso no deben quedarse con una sola perspectiva.

“Me vine de mi país corriendo de ese acoso para venir acá a buscar una tranquilidad que no tenemos, estoy totalmente devastada psicológicamente”, comenta Eukaris Nava.