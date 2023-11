“Eres un terrorista”: mujer habría arrojado café caliente a padre que jugaba con su hijo en un parque

NUEVA YORK -- Una mujer que supuestamente arrojó café caliente y declaraciones antiislamista a un padre en un parque infantil de Brooklyn fue arrestada por cargos de delitos de odio, según la policía.

La mujer, identificada como Hadasa Bozakkaravani, de 48 años, fue acusada de nueve cargos distintos tras su arresto el martes, dijo la policía. Cuatro de los cargos fueron crímenes de odio. Bozakkaravani se enfrenta a agresión, peligro imprudente, acoso agravado y agresión a una persona menor de 11 años, todos ellos como delitos de odio, según la policía.

La Oficina del Fiscal de distrito dijo que se esperaba que Bozakkaravani fuera procesada esta semana.

Los cargos surgen de un presunto incidente en el parque infantil Edmonds en DeKalb Avenue el 7 de noviembre. El padre, Ashish Prashar, de 40 años, estaba en el parque infantil en Fort Greene con su hijo de 18 meses cuando el niño se acercó a un niño jugando baloncesto.

Prashar dijo que una mujer se le acercó y le preguntó si apoyaba a Hamas.

"Ella dice: 'Eres un terrorista'", dijo Prashar anteriormente.

Prashar, activista político y escritor, llevaba un pañuelo árabe de Keffiyeh en el patio infantil que visita diariamente con su hijo. Dijo que recibió el pañuelo como regalo hace una década mientras trabajaba en Cisjordania bajo el entonces primer ministro británico Tony Blair.

"Fue un regalo que me hizo un cristiano-palestino", dijo Prashar.

La mujer arrojó su teléfono y luego café caliente hacia Prashar, de ascendencia india, y su hijo pequeño, dijo la policía.

"Cuando me volví, me arrojó café caliente en la cara, que si no hubiera dejado a mi niño en el suelo le habría quemado la cara", dijo.

Prashar no resultó herido durante el incidente, dijo la policía. Prashar dijo que la mujer se fue cuando un transeúnte intervino para ayudar.

"Ningún padre debería sentirse inseguro al llevar a su hijo a un parque infantil porque alguien decide que es menos que humano", dijo.