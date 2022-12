Quién es Paul Whelan, el preso estadounidense en Rusia que también sería liberado

WASHINGTON DC - La estrella de la WNBA Brittney Griner está libre este jueves después de que el gobierno de Biden negoció su liberación de una colonia penal rusa a cambio de un traficante de armas, Víctor Bout, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Griner fue sentenciada a nueve años de prisión en agosto por posesión de drogas luego de que en febrero se encontraran botes que contenían aceite de cannabis en su equipaje en un aeropuerto de Moscú. Su prominencia como atleta, incluidas dos medallas de oro olímpicas, ha llamado mucho la atención sobre su caso.

Sin embargo, Biden lamentó este jueves que Estados Unidos no haya podido liberar aún a otro preso estadounidense, Paul Whelan, cuyo caso "lamentablemente" y por "razones totalmente ilegítimas" Rusia ha tratado de forma distinta al de Griner.

“No nos olvidamos de Paul Whelan”, declaró Biden. “Seguiremos negociando de buena fe para obtener su libertad”.

La familia de Paul Whelan, un estadounidense encarcelado en Rusia por espionaje, dijo el viernes que reanudó el contacto después de que inesperadamente no estuviera disponible en noviembre.

La situación de Griner y otros presos estadounidenses en Rusia fue abordada, según Washington, en una reunión que mantuvieron el mes pasado en Ankara el director de la CIA (la agencia de inteligencia estadounidense), William Burns, y el jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin.

QUIÉN ES PAUL WHELAN

Whelan es exmarine, que luego trabajó como ejecutivo de seguridad corporativa de Michigan, encarcelado casi cuatro años, desde diciembre de 2018 bajo cargos de espionaje que según su familia y el gobierno son infundados.

Fue arrestado en Moscú. Su abogado dijo que a Whelan le entregaron una memoria USB que contenía información clasificada que él no conocía.

Whelan fue condenado en 2020 y sentenciado a 16 años de prisión.

Whelan es foco de los esfuerzos de Estados Unidos para organizar un intercambio de prisioneros con Rusia.

El abogado ruso de Paul Whelan a NBC News: 'Creo que en el próximo mes o dos se realizará el intercambio de Paul Whelan':

“La parte rusa ofreció un intercambio uno a uno. Y la parte estadounidense optó entonces por cambiar a Griner porque, primero, es mujer, y esto es más humano, y segundo, es campeona olímpica. Es decir, más significativo para ellos. Y Paul es un oficial, un soldado y, naturalmente, es más fácil para él estar bajo custodia. Aparentemente, ese era el pensamiento, y por lo tanto, se le dio prioridad a Griner.

Pero sé que las negociaciones (sobre Whelan) también están en marcha. No conozco los detalles, solo en términos generales, porque esos problemas los resuelven los servicios secretos a puerta cerrada. Y a todos los abogados no se les notifica sobre esto. Solo nos enteraremos de los resultados, es decir, cuando se tome la decisión sobre el intercambio y comience este procedimiento. Pero creo que en el próximo mes o dos se hará el canje (de Paul Whelan). Hay alrededor de 300 ciudadanos rusos bajo custodia en Estados Unidos. De ellos, 50-60 personas con cargos graves: empresarios, programadores, especialistas en TI. Por lo tanto, todavía hay alguien por quien cambiar. No veo ningún problema aquí”.

PAUL LLAMÓ A SUS PADRES

El hermano de Whelan, David, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que Paul había llamado a sus padres el viernes temprano, pero que la razón de eso no estaba clara porque no había hablado de problemas de salud.

El hermano de Whelan, David, expresó en un comunicado que está “sumamente contento” por la libertad de Griner aunque un poco decepcionado en nombre de su familia. Agradeció a la Casa Blanca por avisarle a familia Whelan con antelación, y dijo que no culpan al gobierno por el acuerdo.

"El gobierno de Biden tomó la decisión correcta al traer a casa a la señorita Griner, y al hacer el acuerdo que era posible en vez de esperar por uno que no iba a ocurrir”, añadió.

En la llamada, no explicó por qué estaba en el hospital, pero dijo que le habían dado una “dispensa especial” para llamar, lo que indica que se le había prohibido llamar previamente, dijo David Whelan.

“Entonces, la llamada al menos actúa como una ‘prueba de vida’ incluso si no se explica nada más”, dijo.

Alexei Tyurkin, presidente de la comisión de vigilancia de prisiones en la región de Mordovia donde está encarcelado Whelan, dijo que estaba en el hospital de la prisión para recibir un “tratamiento planificado”, pero no dio más detalles, según la agencia estatal de noticias RIA-Novosti.

El Departamento de Estado dijo más tarde que Whelan también habló con funcionarios consulares de EEUU y que había sido devuelto del hospital a la colonia penitenciaria.

El último intercambio de presos entre Rusia y EEUU se produjo en abril pasado, cuando se canjeó al estudiante y exmarine de Texas Trevor Reed, por el piloto ruso Konstantín Yaroshenko.