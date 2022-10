Mientras crece la atención en el mundo sobre el problema del gasto de alimentos, un culpable en particular está recibiendo críticas: Las etiquetas de "consumo preferente".

Los fabricantes llevan décadas utilizando estas etiquetas para estimar la frescura máxima. A diferencia de las etiquetas de "fecha de caducidad", que se encuentran en alimentos perecibles como la carne y los productos lácteos, las etiquetas de "fecha de consumo preferente" no tienen nada que ver con la seguridad y pueden animar a los consumidores a desperdiciar alimentos que son perfectamente consumibles.

"Leen estas fechas y suponen que está mal, que no pueden comerlo y lo tiran, cuando estas fechas no significan en realidad que no sean consumibles o que no sigan siendo nutritivos o sabrosos", explica Patty Apple, directora de Food Shift, una organización sin ánimo de lucro de Alameda, California que recoge y utiliza alimentos vencidos o imperfectos.

Para solucionar el problema, las principales cadenas del Reino Unido, como Waitrose, Sainsbury's y Marks & Spencer, han eliminado recientemente las etiquetas de "consumo preferente" de las frutas y verduras envasadas. Se espera que la Unión Europea anuncie a finales de este año una revisión de sus leyes de etiquetado; está estudiando la posibilidad de eliminar por completo las etiquetas.

En EEUU no existe una presión similar para eliminar las etiquetas de "consumo preferente". Sin embargo, cada vez es mayor el impulso para estandarizar el lenguaje de las etiquetas de fecha para ayudar a educar a los compradores sobre el desperdicio de alimentos, incluyendo un impulso de las grandes tiendas de comestibles y empresas de alimentos y la legislación de ambos partidos en el Congreso.

"Creo que el nivel de apoyo a esto ha crecido enormemente", dijo Dana Gunders, directora ejecutiva de ReFED, una organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York que estudia el desperdicio de alimentos.

Naciones Unidas calcula que el 17% de la producción mundial de alimentos se desperdicia cada año; la mayor parte procede de los hogares. En EEUU, hasta el 35% de los alimentos disponibles se quedan sin consumir, según ReFED.

Esto supone un gran desperdicio de energía, incluyendo el agua, la tierra y la mano de obra que se emplean en la producción de alimentos- y un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando los alimentos no deseados van a parar a los vertederos.

Hay muchas razones por las que se desperdicia la comida, desde el gran tamaño de las porciones hasta el rechazo de los clientes a los productos imperfectos. Pero ReFED calcula que el 7% del desperdicio de alimentos en EEUU, es decir, 4 millones de toneladas al año, se debe a la confusión de los consumidores sobre las etiquetas de "consumo preferente".

Las etiquetas de fecha fueron adoptadas ampliamente por los fabricantes en la década de 1970 para responder a las preocupaciones de los consumidores sobre la frescura de los productos. No hay normas federales que las regulen, y los fabricantes pueden determinar cuándo creen que sus productos tendrán mejor sabor. Solo la fórmula infantil está obligada a tener una fecha de vencimiento en EEUU.

Desde 2019, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que regula alrededor del 80% de los alimentos estadounidenses, ha recomendado a los fabricantes que utilicen las etiquetas "mejor si se usa antes de" para la frescura y "usar antes de" para los productos perecederos, basándose en encuestas que muestran que los consumidores entienden esas frases.

Pero el esfuerzo es voluntario, y el lenguaje de las etiquetas sigue variando mucho, desde "vender antes de" hasta "disfrutar antes de". Un estudio publicado en junio por investigadores de la Universidad de Maryland reveló que en los estantes de los supermercados de EEUU se utilizan al menos 50 etiquetas con fechas diferentes y que la confusión es generalizada entre los clientes.

Aquí te presentamos algunos consejos para evitar que tu comida se eche a perder.

"La mayoría de la personas creen que si pone 'fecha de vencimiento', 'mejor antes de', no se puede comer nada. En realidad, eso no es cierto", dijo Richard Lipsit, propietario de una tienda Grocery Outlet en Pleasanton, California, especializada en alimentos de descuento.

Lipsit dijo que la leche puede consumirse con seguridad hasta una semana después de su fecha de vencimiento. Gunders dijo que los productos enlatados y muchos otros alimentos envasados pueden consumirse con seguridad durante años después de su fecha de vencimiento. La FDA sugiere a los consumidores que se fijen en los cambios de color, consistencia o textura para determinar si los alimentos son aptos para el consumo.

"Nuestros cuerpos están muy bien equipados para reconocer los signos de descomposición, cuando los alimentos han pasado su punto de consumo", dijo Gunders. "Hemos perdido la confianza en esos sentidos y la hemos sustituido por la confianza en estas fechas".

Algunas cadenas de supermercados del Reino Unido están animando activamente a los clientes a utilizar sus sentidos. En enero, Morrisons eliminó la fecha de vencimiento de la mayoría de la leche de marca y la sustituyó por una etiqueta de "consumo preferente". Co-op, otra cadena de supermercados, hizo lo mismo con los yogures de marca.

Es un cambio que algunos compradores apoyan. Ellie Spanswick, una comercializadora de redes sociales de Falmouth, Inglaterra, compra productos, huevos y otros alimentos en puestos agrícolas y tiendas locales cuando puede. Los alimentos no tienen etiquetas, dice, pero es fácil ver que son frescos.

"Lo último que tenemos que hacer es desperdiciar más comida y dinero porque tiene una etiqueta que nos dice que ya no es buena para comer", dijo Spanswick.

Pero no todo el mundo está de acuerdo. A Ana Wetrov, de Londres, que dirige un negocio de reformas del hogar con su marido, le preocupa que, sin etiquetas, el personal no sepa qué artículos deben retirarse de las estanterías. Hace poco compró una piña y sólo se dio cuenta, después de cortarla, de que se estaba pudriendo en el centro.

"Llevamos 20 años con fechas en esos paquetes, más o menos. ¿Por qué arreglarlo cuando no está roto?". dijo Wetrov.

Algunas cadenas estadounidenses, incluyendo Walmart, han cambiado las marcas de sus tiendas por las etiquetas estandarizadas "mejor si se usa antes de" y "usar antes de". La Asociación de Marcas de Consumo que representa a grandes empresas alimentarias como General Mills y Dole también anima a sus miembros a utilizar esas etiquetas.

"La uniformidad facilita a nuestras empresas la fabricación de productos y mantiene los precios más bajos", dijo Katie Denis, vicepresidenta de comunicaciones de la asociación.

A falta de una política federal, los estados han intervenido con sus propias leyes, frustrando a las empresas alimentarias y a los supermercados. Florida y Nevada, por ejemplo, exigen fechas de vencimiento para el marisco y los productos lácteos, y Arizona exige fechas para los huevos, según Emily Broad Lieb, directora de la Clínica de Derecho y Política Alimentaria de la Facultad de Derecho de Harvard.

Un etiquetado más claro y unas normas de donación podrían ayudar a organizaciones sin ánimo de lucro como Food Shift, que forma a cocineros con alimentos rescatados. Incluso fabrica golosinas para perros con plátanos sobremaduros, grasa de pollo recuperada y granos usados de una cervecera, dijo Apple.

"Definitivamente, tenemos que concentrarnos más en realizar estas pequeñas acciones, como las etiquetas con la fecha de vencimiento, porque aunque es una parte tan pequeña de todo este asunto del desperdicio de alimentos, puede ser muy impactante", dijo Apple.