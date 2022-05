“Era solitario y a menudo peleaba con su madre”: así describen al autor del tiroteo escolar en Texas

TEXAS - El joven de 18 años que el martes mató a 19 niños y dos maestras en una escuela de Uvalde, Texas, era un estudiante de último año de secundaria con una vida hogareña turbulenta, parecía tener pocos amigos y era acosado por compañeros, según algunos relatos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y conocidos

El atacante a menudo peleaba con su mamá, dijo a NBC el novio de su madre, Juan Álvarez, de 62 años. El adolescente dejó la casa en Uvalde hace dos meses después de una fuerte discusión cuando les desconectó el wifi, dijo Álvarez. Se fue a vivir con su abuela.

“Era un poco raro”, comentó Álvarez. “Nunca me llevé bien con él. Nunca socialicé con él. No hablaba con nadie. Cuando tratabas de hablar con él, simplemente se sentaba y se alejaba”.

Una vecina, Becky Flores, de 54 años, quien era su maestra en Head Start, dijo a NBC que ocho policías llegaron a su casa cuando se fue a casa de su abuela.

El martes, Salvador Rolando Ramos le disparó a su abuela en la cara, según el gobernador de Texas, Greg Abbott, luego se fue a la escuela primaria Robb, donde también mató a dos maestras.

En la masacre en la escuela usó un rifle estilo AR-15. Había comprado dos de esos rifles poco después de cumplir 18 años, dijo el senador estatal Roland Gutiérrez, demócrata de San Antonio. Un equipo de la policía irrumpió en el salón de clases donde se había atrincherado para disparó contra niños y maestros y lo abatió, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Fueron 19 pequeños y dos docentes las víctimas de la masacre escolar.

El abuelo del joven, Rolando Reyes, vivía en la casa con la abuela y le dijo a The Associated Press que no sabía que su nieto tenía armas en ese lugar.

El teniente Christopher Olivarez, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que el tirador no tenía antecedentes penales como adulto. Añadió que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tenían problemas para encontrar amigos del joven. The Washington Post y The New York Times hablaron con conocidos que dijeron que había sido intimidado mientras crecía.

Asistió a la Escuela Secundaria Uvalde. En una cuenta de Instagram publicó fotos de él y dos rifles.

Aproximadamente 30 minutos antes del ataque, envió un mensaje avisando que le dispararía a su abuela, lo que finalmente hizo y después acudió a la escuela primaria.