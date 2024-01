“Da asco comer aquí”: inquilinos afirman que viven entre ratas y cucarachas

Inquilinos de un complejo de apartamentos en East Palo Alto, California, aseguran estar preocupados de ir a la cocina y encontrar en su comida heces de ratas y hasta de cucarachas.

Desde hace cinco años, Víctor Barrios y su familia viven en el complejo de apartamentos, y él asegura que desde el principio han tenido que vivir entre ratas y cucarachas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"La primera vez nos dijeron que no se podían hacer nada porque las ratas no están adentro del apartamento, pero están aquí arribita, y todas las noches están peleándose, están corriendo y se escucha, no dejan dormir y ahora ya están aquí arriba de la cocina, de la estufa", aseguró Víctor.

"Da asco comer aquí", agregó.

TELEMUNDO 48 habló con más inquilinos, y al parecer, las ratas han visitado a más de uno en el complejo de apartamentos.

"Bueno, prácticamente podría decirle la frase conviviendo con las ratas, porque eso es lo que nos toca a nosotros", dijo una residente.

La inquilina indicó que de noche es cuando más escucha a los roedores.

"Por la noche se oye como si fueran personas golpeando el techo, y como que arañan como queriendo entrar", afirmó.

Teresa Prado, otra inquilina, aseguró que "aquí en este complejo te podría decir que casi todos estamos viviendo entre ratas, porque si no se meten en los apartamentos, se meten en el garaje".

La preocupación de estos inquilinos los ha llevado a hacer varias denuncias a la administración del lugar, e incluso en redes sociales.

TELEMUNDO 48 contactó a los administradores del complejo, pero no quisieron hablar al respecto. La ciudad de East Palo Alto, por su parte, explicó que si el propietario o administrador no responde a la queja de un inquilino, este puede presentar una petición a la Oficina de Estabilización de Alquileres de ese municipio.