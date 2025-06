Redadas migratorias amenazan el suministro de alimentos en todo EEUU, según oficinas agrícolas

VENTURA, California - Redadas migratorias a gran escala en plantas empacadoras y campos de California amenazan a negocios que abastecen gran parte de los alimentos del país, según las oficinas agrícolas.

Decenas de trabajadores agrícolas fueron arrestados recientemente después de que agentes federales uniformados se desplegaran en granjas al noroeste de Los Ángeles, en el condado de Ventura, conocido por el cultivo de fresas, limones y aguacates.

Otros están faltando al trabajo debido al creciente temor en las comunidades inmigrantes a medida que el presidente Donald Trump intensifica su ofensiva migratoria, prometiendo aumentar drásticamente los arrestos y enviando agentes federales a detener a personas en estacionamientos de Home Depot, y lugares de trabajo que incluyen lavaderos de autos y una fábrica de ropa. Esto también ocurre después de que Trump enviara tropas de la Guardia Nacional e infantes de marina a Los Ángeles tras las protestas por sus operativos de control migratorio. Desde entonces, las manifestaciones se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos.

Maureen McGuire, directora ejecutiva de la oficina agrícola del condado de Ventura, afirmó que entre el 25% y el 45% de los trabajadores agrícolas han dejado de presentarse a trabajar desde que comenzaron las redadas a gran escala este mes.

"Cuando nuestra fuerza laboral tiene miedo, los campos no se cosechan, las plantas empacadoras se retrasan y las cadenas de suministro del mercado, desde los supermercados locales hasta los minoristas nacionales, se ven afectados", declaró el jueves. "Esto afecta a todos los estadounidenses que comen", indicó.

California es un importante centro de la agricultura estadounidense

Las granjas de California producen más de un tercio de las verduras del país y más de tres cuartas partes de sus frutas y frutos secos. Si bien el gobierno estatal está dominado por los demócratas, existen extensas regiones republicanas que abarcan zonas agrícolas, y muchos agricultores de todo el estado han contado con la ayuda de Trump para abordar problemas clave, desde el agua hasta el comercio.

Primitiva Hernández, directora ejecutiva de 805 UndocuFund, estima que al menos 43 personas fueron detenidas en campos agrícolas de los condados de Ventura y Santa Bárbara desde el lunes. La cifra proviene tanto del consulado mexicano como de las propias estimaciones del grupo, basadas en conversaciones con familiares de las personas detenidas, afirmó.

Elizabeth Strater, directora de campañas estratégicas de United Farm Workers, indicó que su grupo recibió informes de arrestos por inmigración en granjas tan al norte como el Valle Central de California. Lucas Zucker, codirector ejecutivo de Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy, indicó que los miembros de los trabajadores agrícolas informaron que los agentes fueron a al menos nueve granjas, pero fueron rechazados por los supervisores por carecer de una orden judicial. "Esto es simplemente un ataque masivo contra una comunidad inmigrante de clase trabajadora y, en esencia, una práctica de discriminación racial", dijo Zucker. "No están persiguiendo a personas específicas. Simplemente están buscando a alguien", agregó.

En respuesta a preguntas sobre los arrestos en granjas, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que la agencia seguirá las instrucciones del presidente y continuará buscando expulsar a los inmigrantes que hayan cometido delitos.

Trump reconoce las preocupaciones de los agricultores

El jueves, Trump reconoció la preocupación de los agricultores de que su intensificación de las medidas migratorias los deje sin los trabajadores de los que dependen para cultivar los alimentos del país. Aseguró que se tomarían medidas para abordar la situación, pero no dio detalles.

"Nuestros agricultores y el sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con muchos años de experiencia, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar", declaró en sus redes sociales, y añadió: "Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los criminales de Estados Unidos. ¡Se avecinan cambios!".

La Oficina Agrícola de California afirmó no haber recibido informes de una interrupción generalizada de su fuerza laboral, pero existe preocupación entre los miembros de la comunidad. Bryan Little, director sénior de promoción de políticas de la oficina, afirmó que el grupo lleva mucho tiempo presionando por una reforma migratoria para abordar la prolongada escasez de mano de obra.

"Reconocemos que algunos trabajadores pueden sentirse inseguros en este momento, y queremos ser muy claros: la agricultura de California depende de su fuerza laboral y la valora", declaró Little en un comunicado. "Si las actividades federales de control de inmigración continúan en esta dirección, será cada vez más difícil producir alimentos, procesarlos y colocarlos en los estantes de los supermercados", añadió.

Trabajador agrícola teme por sus hijos

Un trabajador, que pidió no ser identificado por temor, dijo que estaba recogiendo fresas en una granja del condado de Ventura la madrugada del martes cuando más de una docena de autos se detuvieron en la finca de al lado. Dijo que arrestaron al menos a tres personas y las subieron a camionetas, mientras las mujeres que trabajaban en la granja rompían a llorar. Comentó que los supervisores de su granja no permitieron la entrada a los agentes.

"Lo primero que pensé fue: ¿quién se quedará con mis hijos?", dijo en español el trabajador, originario de México y residente en Estados Unidos desde hace dos décadas. "Es algo muy triste y lamentable porque no somos delincuentes", expresó.

Añadió que no fue a trabajar el miércoles por miedo, y sus jefes le dijeron que se quedara en casa al menos un día más hasta que la situación se calmara. Pero eso significa que no se está recogiendo fruta y que no le están pagando.

"Estos son días perdidos, días que faltamos al trabajo. ¿Pero qué más podemos hacer?", preguntó.