Juego de niñas acaba en rescate dentro de alcantarilla donde había serpientes

Southlake, Texas.- Autoridades de Southlake revelaron imágenes de un rescate de una niña de 12 años que durante un juego aparentemente inofensivo, acabó atrapada en una alcantarilla donde había serpientes.

De acuerdo a una publicación en el Facebook del Departamento de Seguridad Pública, dos hermanas (Tori y Carly) "estaban en los últimos días de una cuarentena de dos semanas en casa. Mamá estaba trabajando dentro y, como dicen las reglas de la casa, después del almuerzo y después de la tarea, ambas niñas podían jugar afuera".



De acuerdo al reporte, Tori tuvo la idea de meterse en una tubería de drenaje y trepó a través del túnel angosto. Luego se dio la vuelta para volver a bajar por la tubería y salir. Sin embargo, justo en frente de ella había una gran serpiente negra que de alguna manera no había visto al entrar.



Al percatarse del animal, la menor no podía salir por donde entró así que se deslizó más allá, hasta la alcantarilla, y trató de ir por la otra tubería de drenaje. Sin embargo, allí también había otra gran serpiente negra. Su hermana Carly quería tratar de ayudar y meterse, pero cuando vio la segunda serpiente, se complicó todo.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.





Así que no hubo más remedio que avisarle a la madre. "Carly salió corriendo a la casa, dejando a la pobre Tori sola con la compañía de algunos nuevos amigosssssssssss. Se había tomado la decisión de que las serpientes daban más miedo que la ira de mamá", indica el texto del reporte del incidente.



Cuando la madre salió, no pudo levantar la pesada rejilla y le dio a Tori la opción de arrastrarse junto a una serpiente o llamar a los departamentos de policía y bomberos de Southlake para rescatarla. Ella eligió a la policía y bomberos de Southlake.



Los rescatistas llegaron en minutos y después de unos 90 segundos, quitaron la rejilla. La niña estaba ilesa pero bien asustada. Las autoridades dijeron que se trataba de serpientes ratoneras, cuyo aspecto imponente causa temor pero no son venenosas. Sin embargo, pueden atacar si se sienten amenazadas.