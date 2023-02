La policía revela imágenes de una persecución que terminó con un sospechoso muerto

SALT LAKE CITY, Utah - El Departamento de Policía de Salt Lake City (SLCPD, por sus siglas en inglés) publicó imágenes de cámaras corporales del incidente en el que murió un sospechoso y en el que un oficial estuvo involucrado el pasado 13 de enero, cerca de la 500 North Star Crest Drive en esta ciudad.

Esta investigación comenzó aproximadamente a las 2:30 a.m. del viernes 13 de enero, cuando la policía de Salt Lake City localizó un automóvil con al menos una persona adentro con órdenes de arresto por delitos graves alrededor de 1300 West Arapahoe Avenue.

Los oficiales y detectives del Departamento de Policía de Salt Lake City intentaron detener el automóvil, pero el conductor se negó y se inició una persecución.

El conductor chocó contra un automóvil estacionado cerca del área de 500 North Star Crest Drive e inmediatamente corrió hacia una casa. Durante el incidente, tres oficiales de SLCPD dispararon.

Se brindó asistencia médica en el lugar al sospechoso y los paramédicos del Departamento de Bomberos de Salt Lake City lo llevaron al hospital en estado crítico, donde luego murió.

El jefe de la Policía de Salt Lake City, Mike Brown, dijo que "la tecnología y nuestra capacitación están ayudando a mantener seguros a nuestros oficiales y la comunidad. Sin embargo, este incidente pone de relieve los peligros y la imprevisibilidad que pueden enfrentar los agentes en el desempeño de sus funciones".

"Según la información que he revisado, nuestros oficiales se desempeñaron de manera rápida y profesional. No puedo imaginar que un extraño con un arma me despierte en medio de la noche dentro de mi casa. Esa situación exacta se desarrolló aquí y creo, según los hechos que conozco, nuestros oficiales confiaron en su capacitación para proteger a nuestra comunidad y a los demás", concluyó.