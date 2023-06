Encuentra su camioneta robada con más de $100,000 en equipo usando un AirTag

Un trabajador hispano perdió más de $100,000 después de que le robaran su camioneta donde tenía guardado todo el equipo de música que utiliza para tocar en eventos en San José.

Jairo, líder de la banda “Nuevo Estilo” le mostró a Telemundo 48 un video que tomó del día en que le robaron su equipo. Él transmitió en vivo desde una plataforma social cuando logró rastrear a los supuestos sospechosos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“El día lunes me robaron mi trailera con todo el equipo con un valor de arriba de $100,000”, explicó Jairo.

Desde San José hasta Oakland logró llegar al vehículo gracias a la tecnología.

“Afortunadamente tengo airtags en mi trailer y pude verificar el lugar donde se ubicaban, me fui hacia allá en carro y durante todo el trayecto estuve marcándole a la policía para que me ayudara, pero no contestaron”, afirmó Jairo.

Jairo aseguró que llamó al 911 pero nunca llegaron. Al ver los hombres enmascarados y con pistolas, Jairo se fue a una estación de policía.

Fermín, un amigo de Jairo indicó que se sintió frustrado por no poder ayudar y a la vez preocupado.

“A mí me da un poquito de miedo la situación que está pasando, ya que también hago el mismo servicio que él y tengo mi equipo de trabajo, y me da miedo que un día vayamos a caer en la misma situación y que vayamos a ser víctimas de un robo”, dijo Fermín.

Y es que la persecución pudo haber tenido un desenlace trágico.

“Uno se dio cuenta y me siguió y me echó el carro, y pude esquivarlo y seguí pero en un callejón el carro de adelante se dio vuelta para chocarme de frente y fue ahí donde los dejé de seguir”, recordó Jairo.

Cuando finalmente dio con otra dirección gracias al AirTag encontró su tráiler, pero ya estaba vació.

Por su parte la policía de Oakland mandó un comunicado donde dice en parte que sabe de las dificultades que enfrentó Jairo al comunicarse con ellos y que están investigando el incidente.

En casos como este la policía recomienda no seguir a los ladrones y tener copias de los siguientes documentos: