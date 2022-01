Sarah Palin da positivo al COVID-19 tras romper mandato de NY y cenar en restaurante sin vacunarse

NUEVA YORK - La exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, notoria crítica de las vacunas contra el COVID-19, estuvo cenando en un restaurante neoyorquino el sábado, pese a existir en toda la ciudad obligatoriedad de mostrar prueba de vacunación para comer dentro de bares, restaurantes y todos los lugares de ocio.

El periódico The New York Times reportó este martes que Palin acudió al Elio´s, un lugar frecuentado por famosos de todo tipo en el barrio del Upper East, cuyo propietario reconoció al diario que a Palin no se le pidió su prueba de vacunación por venir acompañada de un cliente de confianza cuyo nombre no desvelaron.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Palin, que llegó a ser candidata a la vicepresidencia, estaba convocada el lunes para el inicio de un juicio contra el New York Times, diario al que puso una demanda por difamación, pero el caso no pudo abrirse porque la exsenadora dio positivo al COVID-19 esa misma mañana, lo que obligó a retrasar el juicio hasta el 3 de febrero.

El dueño de Elio´s reconoció haber "cometido un error" y dijo que piensan llegar hasta el fondo del asunto, aunque la anécdota revela que la obligatoriedad de la vacunación no se aplica por igual a todo el mundo en algunos lugares.

Un reportero de la cadena CNBC relató que tampoco él tuvo que mostrar su prueba de vacuna en una reciente visita al mismo lugar porque nadie se lo exigió.

Palin ya había tenido COVID-19 recientemente, lo que no le ha impedido hablar contra las vacunas. En un discurso reciente en Arizona llegó a decir: "Será sobre mi cadáver que me obligarán a vacunarme. No lo voy a hacer", dijo.

Fue en el marco de la investigación sobre las finanzas del expresidente.

La demanda de Palin data de 2017, cuando el diario publicó un editorial en el que aludió a un tiroteo sucedido en 2011 en el que murieron seis personas y resultó gravemente herida la entonces congresista demócrata Gabby Giffords.

El periódico vinculaba el suceso con un mapa distribuido por la campaña de acción política de la republicana y que señalaba varios distritos electorales, incluido el de Giffords, con puntos de mira.

El diario reconoció su error y publicó una corrección dos días después, pero Palin insiste en que se actuó con mala fe para tratar de perjudicarla y busca una compensación económica.