Autoridades: intentó traficar inmigrantes en un ataúd, pero un detalle alertó a agentes fronterizos

HOUSTON - Un hombre de Galveston se declaró culpable de intentar contrabandear inmigrantes indocumentados a Texas en un ataúd cubierto con una bandera, anunció el martes la fiscal federal Jennifer B. Lowery.

Zachary Taylor Blood, de 33 años, fue arrestado en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias en octubre después de que se registró el ataúd.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Los investigadores federales dicen que conducía una camioneta gris modificada para transportar ataúdes. Cuando preguntaron qué había dentro, dijeron que Blood respondió: "Hombre muerto, hombre de la Marina".

Los oficiales federales sospecharon porque el ataúd se encontraba en malas condiciones y la bandera estadounidense estaba pegada en la parte superior con cinta de embalaje.

Al registrarlo encontraron a dos ciudadanos mexicanos escondidos adentro.

Los dos hombres admitieron haber pagado a un coyote para llevarlos a San Antonio, según la Oficina del Fiscal Federal.

Dijeron que después de cruzar el río hacia Estados Unidos, los llevaron a un estacionamiento donde Blood los estaba esperando.

Les dijo que se metieran en el ataúd y comenzó a conducir hacia el norte.

Blood será sentenciado en mayo y enfrenta hasta cinco años en una prisión federal y una posible multa máxima de $250,000.

Dry conditions and highs in the 50s for the next couple of days. Janet Bolívar has the forecast.