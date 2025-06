ICE habría detenido a ciudadana estadounidense embarazada en California

Una ciudadana estadounidense en su último mes de embarazo dijo haber sido detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en medio de los operativos de los últimos días en el sur de California.

Fue a la entrada de un negocio cuando agentes detuvieron a varias personas, dos de ellas aparentemente indocumentadas. Pero otras dos, incluyendo a la mujer embarazada, al parecer son ciudadanas de Estados Unidos.

El operativo en la ciudad de Hawthorne por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que estaba siendo grabado por testigos, terminó con el arresto Cary López Alvarado, una mujer de 28 años que estaba a solo un par de semanas de dar a luz.

Desde la cama de un hospital, López Alvarado contó a Telemundo 52 la manera en que fue detenida.

"Me empezaron a agarrar de los dos lados y yo me agaché para como que así guardar mi estómago, porque tenía miedo de que me iban a lastimar", afirmó la mujer.

López Alvarado aseguró que los agentes le dijeron que "tu bebé va a nacer aquí, pero tú eres de México, verdad", lo cual ella habría refutado.

La mujer dijo que a pesar de sus declaraciones, los agentes la detuvieron por supuestamente interferir con el operativo.

"Pero yo soy nacida aquí. De todos modos, si me mandan (fuera) me van a mandar para atrás, porque yo soy nacida en Los Ángeles, nací en el hospital de Hollywood", aseguró López Alvarado.

Fue puesta en libertad poco después, pero acudió al hospital, pues temía que la experiencia hubiera puesto su embarazo en riesgo.

Pero no solo fue López Alvarado quien aparentemente fue detenida por error por ICE, sino también Alberto Sandoval, pareja de la embarazada.

El hombre y un trabajador fueron arrestados por supuestamente no tener documentos.

Telemundo 52 envió un correo electrónico al DHS para obtener más detalles del incidente, pero no se había obtenido respuesta el lunes por la tarde.